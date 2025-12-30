Движение по трассе М-5 в Самарской области открыли

Во вторник, 30 декабря, в 21:00, сняли ограничение на трассе М-5 в Самарской области. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".
Участок 890-981 км, от пересечения с подъездом к Сызрани до с. Зеленовка, закрыли днем для большегрузного и маршрутного транспорта из-за метели.
Теперь движение осуществляется в штатном режиме.
Отметим, что при этом в Самарской области продолжает действовать ограничение движения для маршрутного и грузового транспорта на участке подъездной дороги к Оренбургу — 98-129км.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.