Движение по трассе М-5 в Самарской области открыли

Во вторник, 30 декабря, в 21:00, сняли ограничение на трассе М-5 в Самарской области. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".

Участок 890-981 км, от пересечения с подъездом к Сызрани до с. Зеленовка, закрыли днем для большегрузного и маршрутного транспорта из-за метели.

Теперь движение осуществляется в штатном режиме.

Отметим, что при этом в Самарской области продолжает действовать ограничение движения для маршрутного и грузового транспорта на участке подъездной дороги к Оренбургу — 98-129км.