Общество

Для фур и маршруток из-за снегопада перекрыта М-5 от Сызрани до Зеленовки

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 30 декабря, в связи с осложнением погодных условий на участке км 890 — км 981 трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск от пересечения с подъездом к Сызрани до с. Зеленовка Ставропольского района временно ограничено движение для большегрузного транспорта и маршрутных транспортных средств.

Ограничение действует до 30 декабря, 20:00. Срок может быть продлен, если неблагоприятные погодные условия сохранятся, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении Самарской области, ограничений движения нет.

Телефоны круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04
8 (908) 531-10-68

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

