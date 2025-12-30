Для фур и маршруток из-за снегопада перекрыта М-5 от Сызрани до Зеленовки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 30 декабря, в связи с осложнением погодных условий на участке км 890 — км 981 трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск от пересечения с подъездом к Сызрани до с. Зеленовка Ставропольского района временно ограничено движение для большегрузного транспорта и маршрутных транспортных средств.