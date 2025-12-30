Для фур и маршруток из-за снегопада перекрыта М-5 от Сызрани до Зеленовки

Во вторник, 30 декабря, в связи с осложнением погодных условий на участке км 890 — км 981 трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск от пересечения с подъездом к Сызрани до с. Зеленовка Ставропольского района временно ограничено движение для большегрузного транспорта и маршрутных транспортных средств.
Ограничение действует до 30 декабря, 20:00. Срок может быть продлен, если неблагоприятные погодные условия сохранятся, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении Самарской области, ограничений движения нет.
Телефоны круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04
8 (908) 531-10-68