В праздничные дни в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена

По поручению губернатора Самарской области в праздничные дни — с 31 декабря по 11 января — в регионе организована работа в усиленном режиме всех профильных служб.
Работа амбулаторного звена, стационаров и станций скорой помощи
В период новогодних праздников прием специалистов и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику. С подробной информацией о работе медицинских служб амбулаторного звена можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.
Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы. В случае появления острых симптомов ОРВИ, обострения хронических заболеваний, медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. В поликлиниках будет обеспечена работа мобильных бригад для оказания медпомощи на дому. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.
Служба неотложной помощи при поликлиниках на все выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00.
Также по графику жители смогут пройти консультацию узких специалистов, диагностические исследования, профилактические обследования в рамках диспансеризации, в том числе по оценке репродуктивного здоровья, а также получить льготные лекарственные препараты в аптечных пунктах. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте медучреждений.
В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.
Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.
В Самаре:
Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова (ул. Полевая, 80а, круглосуточно);
Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко (ул. Калинина, 32, круглосуточно);
Самарская городская больница № 7 (ул. Крайняя, 17, круглосуточно);
Самарская городская больница № 10 (ул. Медицинская, 4б, круглосуточно);
Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина, детский травмпункт, (ул. Ташкентская, 159, круглосуточно).
В Новокуйбышевске:
Новокуйбышевская центральная городская больница (ул. Пирогова, 1, к3, круглосуточно).
В Тольятти:
Тольяттинская городская поликлиника № 3 (ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, с 8.00 до 20.00);
Тольяттинская городская больница № 2 (ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно).
В Сызрани:
Сызранская центральная городская и районная больница (ул. Комарова, 1, круглосуточно).
Вывоз ТКО
В период с 31 декабря по 12 января на маршруты ежедневно будет выходить не менее 330 единиц техники, 48 единиц техники в резерве. Не менее 400 работников транспортных компаний обеспечат вывоз ТКО по графику. Диспетчеры, сопровождающие логистику, работают ежедневно все праздники с 8:00 до 20:00
Колл-центр АО "Экология" будет работать ежедневно все новогодние праздники с 8:00 до 17:00, при этом задать свой вопрос можно в любое время, после 17.00 поступающие звонки принимаются и обрабатываются роботизированной системой. Телефон горячей линии: 8 800 100 37 00.
Уборка придомовых территорий от снега
Ответственность за уборку снега и наледи на придомовой территории лежит на управляющей организации (УК, ТСЖ или ТСН). Найти управляющую компанию и её контактные телефоны можно следующими способами через сервисы "Госуслуг":
- Приложение "Госуслуги.Дом": Это профильное мобильное приложение для собственников жилья. В нём автоматически отображается ваша управляющая организация, её контакты, а также есть возможность подать заявку или жалобу на плохую уборку снега.
- Портал ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru):
Зайдите в раздел "Реестры" → "Реестр объектов жилищного фонда".
Введите адрес дома. В результатах поиска нажмите "Сведения об объекте жилищного фонда". В блоке "Управляющая организация" будет указано название и ссылка на карточку компании с телефонами и режимом работы.
- Дополнительные способы узнать контакты УК:
— посмотреть в квитанции за ЖКУ.
— на информационном стенде в подъезде.
Если УК бездействует, жалобу можно направить через ГИС ЖКХ или приложение "Госуслуги.Дом" в Госжилинспекцию.
Работа дорожных служб
В праздничные дни, включая новогоднюю ночь, на региональных и межмуниципальных трассах будет круглосуточно дежурить до 668 единиц спецтехники подрядной организации АО "АСАДО", включая 273 комбинированные дорожные машины (КДМ), автогрейдеры, погрузчики и тракторы. Вся техника оснащена системой ГЛОНАСС для оперативного контроля. На федеральных трассах задействовано до 154 единицы техники ООО "ДСК Трансстрой", на платной дороге "Обход г. Тольятти" — 33 единицы ООО "Автобан-Эксплуатация". Для содержания дорог местного значения муниципалитетами привлечено до 1350 единиц дорожной техники.
Заготовленных материалов достаточно для работы в любых погодных условиях: на региональных дорогах — более 187 тысяч тонн противогололедных смесей, на федеральных — 90 тысяч тонн, на дорогах местного значения — свыше 41 тысячи тонн. Для вывоза снега в городах области подготовлены специальные полигоны: 7 в Самаре и по 2 в Тольятти и Сызрани.
С 30 декабря по 11 января в министерстве транспорта будет работать специальная горячая линия для приёма сообщений, связанных с транспортом и содержанием региональных автомобильных дорог в праздничный период по номеру: 8 (846) 268-41-41
Информация будет оперативно передаваться ответственным специалистам ведомства, которые находятся на круглосуточном дежурстве, для проверки и принятия мер.
Напоминаем, о чрезвычайных ситуациях, требующих вмешательства экстренных служб, необходимо немедленно сообщать по телефонам 112 или 101.
О нештатной ситуации на федеральной трассе можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04.
Порядок доставки пенсионных и социальных выплат
Выплаты за декабрь 2025 года компания доставит пенсионерам согласно установленному графику в течение декабря. В новогодние праздники почтальоны начнут доставлять пенсии и соцвыплаты уже с 3 января 2026 г. с учетом графика работы отделений почтовой связи.
Почта России обеспечит стабильную и своевременную доставку всех положенных выплат, которые пройдут по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.
По вопросам выплат граждане могут позвонить в единый контакт-центра 8(800)100-00-00 или оставить обращение на сайте.
