В Самарской области на трассе М-5 временно ограничили движение

В субботу, 3 января, из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, метель, ограниченная видимость) с 11:30 ввели временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке трассы М-5. Об этом сообщает Поволжуправтодор.

Ограничение введено на участке с км 98 по км 129+000, подъезд к г. Оренбург (Нефтегорский и Борский районы).

Ориентировочное время окончания временного ограничения движения — 19:00 3 января. Отмечается, что время может быть изменено, если неблагоприятные погодные условия продлятся.