Прокуратура судится с компанией экс-главы службы мировых судей за бывший кинотеатр "Космос"

Прокуратура Самарской области обратилась в арбитражный суд региона с иском, в котором требует вернуть в муниципальную собственность здание бывшего кинотеатра "Космос" в Самаре. Иск подан первым заместителем прокурора Самарской области Игорем Харитоновым.

Как рассказали Волга Ньюс в областной прокуратуре, проверкой было выявлено, что здание и участок под ним незаконно были переданы в частную собственность, поскольку федеральное законодательство не допускает приватизацию объектов культуры.

Кинотеатр на 600 мест в п. Управленческий по ул Сергея Лазо, д. 16 был введен в эксплуатацию в 1961 году. В 1993 г. он был передан МП "Кинотеатр "Космос". В 2009 г. здание кинотеатра перешло в хозяйственное ведение МП "Дворец торжеств".

В сентябре 2013 г. на рабочем совещании у первого заместителя главы Самары Виктора Кудряшова было дано поручение подготовить документацию для реконструкции "Космоса" под отделение "МФЦ". При этом отраслевое подразделение администрации города (департамент культуры и молодежной политики) в совещании не участвовало.

Впоследствии в реестре муниципального имущества наименование объекта "кинотеатр" было заменено на "административное здание", в Едином государственном реестре недвижимости его указали как "нежилое здание". Однако МФЦ в "Космосе" так и не разместили.

В 2015-2019 гг. здание было закреплено на праве оперативного управления за МАУ "Дворец творчества". Объект был изъят у учреждения под предлогом наиболее эффективного использования - на участке планировалось разместить детский сад.

Однако в 2020 г. "Космос" был сдан в аренду сроком на пять лет самарскому ООО "Виннер" под размещение магазина. Интересно, что компания была учреждена за два месяца до заключения договора аренды. Через три года ООО приватизировало здание (его площадь 1131 кв. м) и участок под ним (2099 кв. м). По условиям договора компания должна была заплатить 9,3 млн руб. с рассрочкой платежа на пять лет.

ООО "Виннер" было создано 18 февраля 2020 году. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., баланс - 9,96 млн руб., убыток - 2,41 млн рублей. На момент создания компании ее учредителями выступали Валентин Родин, Юлия Марфина, Михаил Андрюхин и Алексей Очкин, а директором был Александр Марфин. Сейчас общество возглавляет Дмитрий Першин, собственниками являются Евгения Веселова, Вячеслав Попов и Константин Хропов. Публичным лицом из них является только Хропов, который в 2024-2025 гг. возглавлял Службу мировых судей Самарской области.

По данным прокуратуры, в течение всего срока аренды ООО "Виннер" не принимало никаких мер по восстановлению здания и не вело в нем коммерческую деятельность. Первые действия по ремонту здания компания предприняла после обращения с заявлением о приватизации.

"Заключенный договор аренды, целью которого было восстановление и дальнейшая эксплуатация здания, обществом фактически не исполнялся", - считают в надзорном ведомстве.

После выкупа здание было реконструировано. Сейчас в нем находятся магазин "Магнит", аптека "Вита", Gellert Bar и пункт выдачи Ozon.

В начале февраля 2026 г. прокуратура подала иск о признании недействительным договора купли-продажи "Космоса" ООО "Виннер" и возвращении объекта в муниципальную собственность. 6 февраля по иску приняты обеспечительные меры - запрет на регистрационные действия.

Напомним, прокуратура региона развернула кампанию по возвращению незаконно приватизированных объектов в государственную и муниципальную собственность. Для этого в ведомстве была создана группа под руководством Николая Маврина, заместителя начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства. В частности, прокуратуре удалось отсудить стадион "Буревестник" и территорию под виллой олигарха Юрия Качмазова.