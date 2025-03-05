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Прокуратура области добивается возвращения государству объектов на 1 млрд рублей

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области прокуроры добиваются возвращения в государственную и муниципальную собственность объектов общей стоимостью около 1 млрд рублей. Такие данные в среду, 5 марта, были озвучены на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона.

Фото: Прокуратура Самарской области

В 2024 г. прокуратура области в судебном порядке добилась восстановления контроля государства над 13 земельными участками общей площадью 201 га, с кадастровой оценкой 83 млн рублей.

"В настоящее время на рассмотрении в судебных инстанциях находятся еще 32 иска о возврате в госсобственность земель, санаториев и парка, детских садов и лагерей, стадиона. Они выбыли из собственности РФ незаконным, в том числе коррупционным путем. Исходя из реальной стоимости активов, сумма составляет около 1 млрд рублей", - сказал на заседании коллегии прокурор области Сергей Берижицкий.

Он озвучил, что для работы по этому направлению создана группа под руководством Николая Маврина, начальника отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Самарской области.

Напомним, на разных этапах рассмотрения в судах находятся иски прокуратуры по стадиону "Буревестник", детскому лагерю "Кировец", парку 60-летия Советской власти и другим объектам. В феврале суд Красноглинского района вынес решение об изъятии участков под виллой олигарха Юрия Качмазова.

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