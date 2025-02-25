Прошел через семь рук: схема отчуждения лагеря "Кировец" из госфонда

Волга Ньюс стали известны подробности перехода прав на объекты недвижимости детского лагеря "Кировец", который за последние 30 лет сменил семь собственников.

Напомним, в феврале 2025 г. Куйбышевский районный суд Самары признал за Российской Федерацией право собственности на территорию и строения бывшего лагеря труда и отдыха школьников "Кировец". С соответствующим иском выступила региональная прокуратура в лице представителей надзорного органа Николая Маврина и Оксаны Тукмаковой.

Спорные земли были предоставлены в постоянное пользование Самарскому металлургическому заводу на основании постановления администрации Самары 1992 года. На тот момент цена участка составляла 23 млн рублей.

В рамках приватизации предприятия в 1993 г. в его устав без согласования с органами власти внесли объекты недвижимости (10 зданий) "Кировца" остаточной стоимостью 224,9 тыс. рублей. Причем в приватизационном деле изменили наименование лагеря. Так, бывший в федеральной собственности лагерь труда и отдыха школьников в частных руках стал трудовым лагерем.

В 1999 г. уже ОАО "Самарская металлургическая компания" продало строения "Кировца" ЗАО "Самаратрубопроводстрой" за 196,6 тыс. рублей. В 2001 г. органы власти Самарской области предоставили обществу земли под лагерем в аренду на 49 лет, но уже в 2002 г. запустили процедуру приватизации участков.

В следующем году "Самаратрубопроводстрой" продал имущество лагеря (уже с землей) ООО "Кировец". Сумма сделки составила более 1,1 млн рублей. Впоследствии владельцем ООО "Кировец" стал офшор MIDLEX CAPITALS LTD, зарегистрированный на Виргинских островах.

В 2004 г. компания в лице директора Антона Катина заключила договор купли-продажи лагеря с ООО "Отдых" по цене 2,3 млн рублей. Через 10 лет последнее продало имущество "Кировца" ООО "ПромСтрой" за 20 млн рублей. В 2016 г. объекты недвижимости перешли в собственность ООО "СтройТранспорт". Сумма сделки составила 4,4 млн рублей.

В 2017 г. "Кировцем" завладел последний собственник — Александр Радаев. В 2018 г. состоялась следующая сделка. Радаев готов был отдать собственность за 4,2 млн руб. некоему Важико Сукиасяну. Росреестр уже зарегистрировал объекты лагеря за последним. Однако покупатель не смог внести полную сумму, и продавец через суд вернул имущество.

В 2024 г. он выставил землю "Кировца" на продажу за 160 млн рублей. Это привлекло внимание прокуратуры. В рамках проверки была установлена аффилированность юридических лиц, в собственности которых успел побывать бывший трудовой лагерь. Надзорный орган потребовал в суде признать все сделки купли-продажи ничтожными и вернуть землю в собственность РФ. Суд удовлетворил эти требования.