Суд постановил вернуть государству территорию бывшего детского лагеря "Кировец"

Куйбышевский районный суд Самары признал за Российской Федерацией право собственности на территорию бывшего детского лагеря "Кировец" в Куйбышевском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, Куйбышевский металлургический завод в 1980 г. начал строить лагеря труда и отдыха школьников "Кировец". С 1993 г. с помощью нескольких сделок, сопровождавшихся искажением сведений и подменой понятий в документах, лагерь перешел в собственность физического лица. А в 2024 г. участок площадью 4,6 га выставили на продажу за 140 млн рублей.

Теперь прокуратура пожала в районный суд иск об истребовании из незаконного владения в пользу государства 12 объектов недвижимости, в том числе участков общей площадью 4,6 га. Суд эти требования удовлетворил.