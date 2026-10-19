Минцифры Самарской области определило лидеров среди чат-ботов в мессенджере MAX

По итогам сентября Министерство цифрового развития и связи Самарской области сформировало рейтинг наиболее востребованных виртуальных помощников, интегрированных в национальный мессенджер МАХ (МАКС). Лидером пользовательского спроса стал чат-бот МФЦ региона, обработавший 9 897 запросов.
В ТОП-3 также вошли:
— интеллектуальный помощник "Самараэнерго", получивший 7 106 обращений от жителей;
— сервис "Прямая линия Губернатора Самарской области", зафиксировавший 3 785 запросов.
Минцифры Самарской области планомерно расширяет спектр собственных цифровых сервисов и каналов доступа к ним. "Национальный мессенджер MAX (МАКС) — современная коммуникационная платформа, которая позволяет организовать дополнительную цифровую площадку для предоставления гражданам государственных сервисов. Подведомственные минцифры организации уже перенесли в МАХ (МАКС) наиболее востребованные у населения сервисы", — отметил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков.
Среди наиболее социально значимых цифровых решений для жителей региона являются чат-бот "Госуслуги Самарской области" и чат-бот МФЦ.
Первый выступает в роли комплексного цифрового навигатора. В его функционал входят: предоставление полного каталога сервисов с описанием целей и прямыми ссылками на электронные услуги Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области; подбор полезных рекомендаций в зависимости от конкретных жизненных ситуаций пользователя; возможность оценить качество полученной услуги и получить развернутые ответы на часто задаваемые вопросы о работе регионального Портала госуслуг; маршрутизация обращений: бот направляет граждан на официальные механизмы взаимодействия с Губернатором и Правительством Самарской области. Чат-бот МФЦ позволяет узнать статус обращения в МФЦ, получить информацию об адресах и графиках работы центров, записаться на прием онлайн или отменить запись.
Добавим, что по информации пресс-службы национального мессенджера, федеральные показатели МАХ (МАКС) демонстрируют уверенный рост платформы как основного инструмента безопасного взаимодействия государства и граждан. По официальным данным, к концу 2025 года аудитория национального мессенджера МАХ (МАКС) достигла 80 млн человек. К началу 2026 года количество зарегистрированных пользователей платформы превысило отметку в 107–110 млн человек, что охватывает более половины населения страны. Ежедневная активная аудитория (DAU) стабилизировалась на уровне свыше 46 млн пользователей, обеспечивая высокий уровень вовлеченности граждан в цифровые государственные сервисы. Платформа активно развивает экосистему мини-приложений и чат-ботов, становясь отраслевым стандартом для безопасного обмена сообщениями и получения услуг в цифровом формате.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...