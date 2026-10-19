Минцифры Самарской области определило лидеров среди чат-ботов в мессенджере MAX

По итогам сентября Министерство цифрового развития и связи Самарской области сформировало рейтинг наиболее востребованных виртуальных помощников, интегрированных в национальный мессенджер МАХ (МАКС). Лидером пользовательского спроса стал чат-бот МФЦ региона, обработавший 9 897 запросов.

В ТОП-3 также вошли:

— интеллектуальный помощник "Самараэнерго", получивший 7 106 обращений от жителей;

— сервис "Прямая линия Губернатора Самарской области", зафиксировавший 3 785 запросов.

Минцифры Самарской области планомерно расширяет спектр собственных цифровых сервисов и каналов доступа к ним. "Национальный мессенджер MAX (МАКС) — современная коммуникационная платформа, которая позволяет организовать дополнительную цифровую площадку для предоставления гражданам государственных сервисов. Подведомственные минцифры организации уже перенесли в МАХ (МАКС) наиболее востребованные у населения сервисы", — отметил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков.

Среди наиболее социально значимых цифровых решений для жителей региона являются чат-бот "Госуслуги Самарской области" и чат-бот МФЦ.

Первый выступает в роли комплексного цифрового навигатора. В его функционал входят: предоставление полного каталога сервисов с описанием целей и прямыми ссылками на электронные услуги Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области; подбор полезных рекомендаций в зависимости от конкретных жизненных ситуаций пользователя; возможность оценить качество полученной услуги и получить развернутые ответы на часто задаваемые вопросы о работе регионального Портала госуслуг; маршрутизация обращений: бот направляет граждан на официальные механизмы взаимодействия с Губернатором и Правительством Самарской области. Чат-бот МФЦ позволяет узнать статус обращения в МФЦ, получить информацию об адресах и графиках работы центров, записаться на прием онлайн или отменить запись.

Добавим, что по информации пресс-службы национального мессенджера, федеральные показатели МАХ (МАКС) демонстрируют уверенный рост платформы как основного инструмента безопасного взаимодействия государства и граждан. По официальным данным, к концу 2025 года аудитория национального мессенджера МАХ (МАКС) достигла 80 млн человек. К началу 2026 года количество зарегистрированных пользователей платформы превысило отметку в 107–110 млн человек, что охватывает более половины населения страны. Ежедневная активная аудитория (DAU) стабилизировалась на уровне свыше 46 млн пользователей, обеспечивая высокий уровень вовлеченности граждан в цифровые государственные сервисы. Платформа активно развивает экосистему мини-приложений и чат-ботов, становясь отраслевым стандартом для безопасного обмена сообщениями и получения услуг в цифровом формате.