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Происшествия

Бастрыкин затребовал доклад по делу о падении дерева на жителей Тольятти 

ТОЛЬЯТТИ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из‑за жалобы на медленное расследование глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о пострадавших после урагана в Тольятти, сообщает Информационный центр СК РФ.

Четыре жителя Тольятти получили травмы, когда во время прошлогоднего августовского урагана на них упало ветхое дерево на ул. Механизаторов. Пострадавшим пришлось обращаться за медицинской помощью.

Заявители недовольны тем, как выясняют обстоятельства ЧП. Отмечается, что расследование уголовного дела приняло затяжной характер. Ситуация уже не раз попадала в поле зрения СМИ.

Сейчас дело находится в производстве СУ СК по Самарской области; руководитель управления Павел Олейник должен отчитаться о ходе и итогах расследования. Контроль за исполнением поручения ведет центральный аппарат ведомства.

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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю

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а вы не в курсе всего этого?

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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

Ксения Штефан 03 сентября 2026 19:34 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

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