Бастрыкин затребовал доклад по делу о падении дерева на жителей Тольятти 

Из‑за жалобы на медленное расследование глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о пострадавших после урагана в Тольятти, сообщает Информационный центр СК РФ.

Четыре жителя Тольятти получили травмы, когда во время прошлогоднего августовского урагана на них упало ветхое дерево на ул. Механизаторов. Пострадавшим пришлось обращаться за медицинской помощью.

Заявители недовольны тем, как выясняют обстоятельства ЧП. Отмечается, что расследование уголовного дела приняло затяжной характер. Ситуация уже не раз попадала в поле зрения СМИ.

Сейчас дело находится в производстве СУ СК по Самарской области; руководитель управления Павел Олейник должен отчитаться о ходе и итогах расследования. Контроль за исполнением поручения ведет центральный аппарат ведомства.