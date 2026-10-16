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Работа и Кадры Общество

В Отрадном открылась "Карьерная точка" для молодежи

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном открылась "Карьерная точка" Кадрового центра "Работа России" — площадка, где молодежь может разобраться в своих интересах и выстроить карьерный маршрут. Здесь доступны консультации о востребованных профессиях, помощь в составлении резюме и возможность прямого общения с работодателями.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

"Профориентация является ключевым направлением деятельности для молодежных организаций. Уверена, что дальнейшее сотрудничество и работа "Карьерной точки" позволят подросткам ориентироваться в мире профессий, выбирать именно востребованное направление, чтобы в дальнейшем получить профессию и работать по специальности. Это очень важно", — рассказала директор Дома молодежных организаций Отрадного Татьяна Борисенко.

Для знакомства со специальностями задействованы современные технологии. VR-очки дают возможность участникам попробовать себя в роли представителей разных профессий и понять, насколько им подходит выбранное занятие.

"Мне кажется, это очень интересно, потому что, во-первых, это подходит для подростков нашего поколения — что-то нетипичное, интересное, познавательное. А во-вторых, это также развивает наше мышление. Так что очень интересно, мне понравилось", — поделилась мнением участница Диляра Тутарова, ученица 10 класса.

"Карьерные точки" станут не только местом для консультаций, но и открытой площадкой для общения с молодежью. Идеи и пожелания участников используют при совершенствовании региональных программ поддержки молодых специалистов.

"Мы понимаем, что профориентация для молодежи является основой построения карьеры. Это главное, чтобы карьерный путь начинался правильно. И именно "Карьерные точки", которые мы открываем, направлены на погружение в профессии с чувством вовлеченности в ту или иную отрасль экономики Самарской области", — отметил директор Кадрового центра "Работа России" Самарской области Александр Митюхин.

Проект реализуется в рамках программы социально-экономического развития Самарской области. Специализированные пространства продолжат открывать в муниципалитетах региона — следующая "Карьерная точка" появится в Тольятти.

Кадровые центры "Работа России" Самарской области работают как современные многофункциональные пространства. Здесь жители региона могут получить полный спектр услуг: от подбора вакансий и профессиональной ориентации до переобучения и сопровождения при трудоустройстве. Особое внимание уделяется молодежи, участникам СВО и членам их семей, а также гражданам, желающим сменить профессию или вернуться на рынок труда после перерыва.

Подробнее об этом можно узнать на сайте "Работа России" или по телефону контакт-центра Кадрового центра "Работа России" Самарской области — 8 (800) 302-15-44.

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