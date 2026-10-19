Первый канал показал историю ветерана СВО из Самарской области: отец воспитал воина, а сын увековечивает память погибших героев

На Первом канале вышел выпуск с историей ветерана специальной военной операции Ярослава Кабанова и его отца. Съемочная группа федерального телеканала побывала в поселке Висла Ставропольского района Самарской области.
Ярослав Кабанов — ветеран СВО, награждён медалями "За отвагу", "За разминирование", орденом "За Доблесть" II степени от ЛНР. Он принимал участие в специальной военной операции с декабря 2022 года по август 2024 года в звании рядового, служил сапёром в Луганской народной республике.
Решение отправиться на СВО Ярослав принял без колебаний. Мужчина уже служил в армии и для себя чётко решил: пойдёт защищать Родину. Отец Ярослава, бывший офицер и ветеран Афганской войны, воспитал настоящего патриота и воина. Именно отец является настоящим примером мужества.
"Отец всегда учил нас преданности Родине и тому, что мы обязаны защищать свою страну, если потребуется. Когда я получил повестку, отец сразу сказал, что я правильно делаю, что отправляюсь защищать Отчизну и честь семьи". Мама, конечно, переживала и плакала, но все матери так реагируют", — рассказывает Ярослав.
За день до отправки на СВО Ярослав написал отцу проникновенное письмо, в котором объяснил, как именно родительское воспитание определило его выбор. Он поблагодарил отца за то, что тот воспитал в нём воина и настоящего мужчину, всегда был рядом в трудные минуты. Ярослав признался, что гордится своей семьёй, любит всех, кто его поддерживал, но ближе отца для него не было никого.
В зоне боевых действий, при разминировании, Ярослав лишился обеих ног. Он прошёл долгий и трудный курс реабилитации, но, вернувшись в родной Тольятти, решил для себя: он будет жить полной жизнью. Так он занялся следж-хоккеем. Работа по созданию условий для занятий спортом у военнослужащих ведется при поддержке губернатора Самарской области и регионального отделения фонда "Защитники Отечества". Специалистами фонда заключены соглашения о сотрудничестве с хоккейными клубами "Лада" и ЦСК ВВС. Тренировки для героев проводятся бесплатно.
Сейчас Ярослав вместе с отцом строит блиндаж. Но это не просто укрытие. В нем бережно сохранится и увековечится память о ребятах, отдавших свои жизни. На стене разместили фотографии погибших бойцов СВО. Своего рода музей, где каждый сможет прикоснуться к их истории, проникнуться воспоминаниями и почувствовать: подвиг не забыт, а память о героях — бессмертна.
Ярослав ранее уже побывал на двух программах Первого канала "Время своих" и "Будем жить", где рассказал о работе сапёров в зоне боевых действий и о своих ранениях при разминировании. Но главный акцент этой истории — преемственность поколений: отец с честью выполнил долг в Афганистане, а сын — в зоне специальной военной операции.
Самарским филиалом фонда "Защитники Отечества" ветерану оказана вся необходимая помощь: обучение в ДОСААФ, вручение автомобиля с ручным управлением, прохождение комплексной реабилитации, произведена адаптация жилья, а социальные координаторы вместе с волонтерами помогли обеспечить ветерана техническими средствами реабилитации.
За три с половиной года работы фонд "Защитники Отечества" сформировал и реализует комплексную систему поддержки ветеранов, их семей и родных погибших героев.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...