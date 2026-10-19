Бойцы Поискового движения Самарской области стали призёрами окружного Слёта поисковых отрядов "Никто не забыт"

В Нижегородской области завершился XII Cлёт поисковых отрядов Приволжского федерального округа "Никто не забыт". В очном этапе приняли участие 14 сборных из регионов ПФО и команда Уральского федерального округа. Самарскую область представляла делегация бойцов Поискового движения региона.
Региональное отделение "Поисковое движение России" Самарской области объединяет более 250 молодых ребят.
По итогам поискового сезона 2026 года активисты поисковых отрядов региона приняли участие в 16 поисковых экспедициях по местам боев в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, им удалось поднять и перезахоронить 6 солдат Рабоче-крестьянской Красной армии и установить 13 родственников погибших бойцов.
Слёт объединил молодых поисковиков и их наставников для обмена опытом, совершенствования практических навыков и совместной работы по сохранению памяти о защитниках Отечества. Обращаясь к участникам Слёта, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев поблагодарил ребят за вклад в сохранение исторической памяти и подчеркнул значение поискового движения для воспитания молодёжи и укрепления связи поколений.
По его словам, поисковики помогают семьям узнавать судьбы родных, защищавших Отечество, и сохранять память об их подвиге; своим примером они вовлекают сверстников в эту работу, формируя ответственное отношение к истории страны. Заместитель полпреда также отметил, что поддержка поискового движения ведётся на протяжении двенадцати лет.
В ходе Слёта бойцы поисковых отрядов демонстрировали свои знания в военно-исторической викторине, в области топографии и ориентировании на местности, умении оказывать первую помощь, работать с архивами и документировать полевые работы. Кроме того, команды приняли участие в новом конкурсном испытании — "Поисковая тропа", которое моделирует поисковую работу в реальных полевых условиях.
Отдельные призовые места поисковики Самарской области заняли в конкурсах "Архивный поиск" -1 место, "Оказание первой помощи" — 2 место, "Экспозиция по итогам полевого сезона" — 3 место. В общем зачете команда заняла 4 место. Все победители и призеры Слёта поисковых отрядов награждены дипломами и ценными подарками.
Также на территории Нижегородского Кремля в выставочном центре "Манеж" 15 и 16 октября для всех желающих участниками Слёта была организована выставка экспонатов времён Великой Отечественной войны, найденных ими в ходе поисковых экспедиций. За 2 дня экспозицию посетили 1325 человек, в том числе 490 школьников и 525 студентов техникумов.
Отдельной частью программы стала подготовка гуманитарной помощи: участники Слёта изготовили 100 окопных свечей и несколько больших маскировочных сетей, собрали тёплые вещи. Помощь планируют отправить в зону проведения специальной военной операции 4 ноября, в День народного единства.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...