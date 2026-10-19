Жители Самарской области могут принять участие в диктанте "Моя любовь, душа моя - Россия!"

С 5 по 8 ноября пройдет V юбилейный сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта "Моя любовь, душа моя - Россия!" - ежегодного просветительского проекта, который совместно реализуют Президентская академия и Научно-образовательная теологическая ассоциация.
Хотите проверить, насколько хорошо вы знаете свою страну, ее историю, культуру, традиции, почувствовать себя частью события, которое объединяет всю Россию? Принять участие можно на сайте Диктанта.
Диктант направлен на укрепление гражданского мира и согласия в России, а также единства народов нашей страны на основе общероссийской гражданской идентичности.
Важными задачами являются сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, недопущение фальсификации исторических событий и процессов, сохранение памяти о значимых достижениях российского государства с его многовековой историей, формирование в молодежном сознании общественно-значимых ориентиров развития российского общества.
В 2025 году Диктант получил всенародный общественный отклик: его участниками стали 78,5 тысячи человек из всех 89 субъектов Российской Федерации на более чем ста площадках.
В этом году принять участие смогут студенты вузов и колледжей, учащиеся 5-11 классов, население старше 18 лет, а также соотечественники, проживающие за рубежом, и иностранные граждане.
Тематика Диктанта в 2026 году - Год единства народов России.
Каждый участник сможет:
проверить свои знания об истории и культуре России;
получить именной сертификат участника;
пополнить свое портфолио достижений;
заранее подготовиться, используя тренировочные тесты и материалы на сайте проекта.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...