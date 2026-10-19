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Общество

Жители Самарской области могут принять участие в диктанте "Моя любовь, душа моя - Россия!"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 5 по 8 ноября пройдет V юбилейный сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта "Моя любовь, душа моя - Россия!" - ежегодного просветительского проекта, который совместно реализуют Президентская академия и Научно-образовательная теологическая ассоциация.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Хотите проверить, насколько хорошо вы знаете свою страну, ее историю, культуру, традиции, почувствовать себя частью события, которое объединяет всю Россию? Принять участие можно на сайте Диктанта.

Диктант направлен на укрепление гражданского мира и согласия в России, а также единства народов нашей страны на основе общероссийской гражданской идентичности.

Важными задачами являются сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, недопущение фальсификации исторических событий и процессов, сохранение памяти о значимых достижениях российского государства с его многовековой историей, формирование в молодежном сознании общественно-значимых ориентиров развития российского общества.

В 2025 году Диктант получил всенародный общественный отклик: его участниками стали 78,5 тысячи человек из всех 89 субъектов Российской Федерации на более чем ста площадках.

В этом году принять участие смогут студенты вузов и колледжей, учащиеся 5-11 классов, население старше 18 лет, а также соотечественники, проживающие за рубежом, и иностранные граждане.

Тематика Диктанта в 2026 году - Год единства народов России.

Каждый участник сможет:

проверить свои знания об истории и культуре России;
получить именной сертификат участника;
пополнить свое портфолио достижений;
заранее подготовиться, используя тренировочные тесты и материалы на сайте проекта.

 

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