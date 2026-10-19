В Самарской области пройдет IV Межмуниципальный слет "Практики здоровья" для старшего поколения

Во вторник, 20 октября, в селе Красноармейское Самарской области состоится финальный IV Межмуниципальный слет "Практики здоровья" регионального проекта "Сфера счастливого долголетия", реализуемого СРМОО "Центр социальных проектов" (Добро.Центр "Молоды Душой") при поддержке правительства Самарской области.
Проект направлен на развитие здорового образа жизни, активного долголетия и вовлечение граждан старшего поколения в социально значимую деятельность. Слет объединит 60 активистов - представителей инициативных групп и отрядов "серебряного" добровольчества из юго-западного и поволжского районов региона.
Ранее успешно прошли три межмуниципальных слета - в Отрадном, Тольятти и Большечерниговском районе. Теперь эстафету принимает Красноармейский район.
Цель слета - обучение и обмен опытом в сфере развития активного долголетия популяризация здорового образа жизни и физической активности среди старшего поколения. Участники смогут познакомиться с эффективными практиками, способствующими поддержанию здоровья и улучшению качества жизни старшего поколения.
Участников слета ждет насыщенная программа, включающая:
- оздоровительные практики (общая практика физической активности, практический интенсив по нейробике);
- образовательно-просветительские блоки (тренинговые занятия, практики от профильных специалистов);
- интерактивные сессии по обмену опытом между участниками.
Также в рамках Слета состоится награждение активных представителей движения "серебряного" добровольчества муниципальных образований.
Мероприятие станет площадкой для диалога, обмена идеями и формирования новых инициатив, которые помогут сделать жизнь старшего поколения более насыщенной и здоровой.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...