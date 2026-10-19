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Общество

В Самарской области пройдет IV Межмуниципальный слет "Практики здоровья" для старшего поколения

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 октября, в селе Красноармейское Самарской области состоится финальный IV Межмуниципальный слет "Практики здоровья" регионального проекта "Сфера счастливого долголетия", реализуемого СРМОО "Центр социальных проектов" (Добро.Центр "Молоды Душой") при поддержке правительства Самарской области.

Проект направлен на развитие здорового образа жизни, активного долголетия и вовлечение граждан старшего поколения в социально значимую деятельность. Слет объединит 60 активистов - представителей инициативных групп и отрядов "серебряного" добровольчества из юго-западного и поволжского районов региона.

Ранее успешно прошли три межмуниципальных слета - в Отрадном, Тольятти и Большечерниговском районе. Теперь эстафету принимает Красноармейский район.

Цель слета - обучение и обмен опытом в сфере развития активного долголетия популяризация здорового образа жизни и физической активности среди старшего поколения. Участники смогут познакомиться с эффективными практиками, способствующими поддержанию здоровья и улучшению качества жизни старшего поколения.

Участников слета ждет насыщенная программа, включающая:

  • оздоровительные практики (общая практика физической активности, практический интенсив по нейробике);
  • образовательно-просветительские блоки (тренинговые занятия, практики от профильных специалистов);
  • интерактивные сессии по обмену опытом между участниками.

Также в рамках Слета состоится награждение активных представителей движения "серебряного" добровольчества муниципальных образований.

Мероприятие станет площадкой для диалога, обмена идеями и формирования новых инициатив, которые помогут сделать жизнь старшего поколения более насыщенной и здоровой.

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