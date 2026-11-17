Самарские приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего таксиста, передает пресс-служба УФССП по региону.

Заказав такси, самарец указал пунктом назначения безлюдную парковку. По завершении поездки мужчина напал на таксиста и похитил его вещи.

На него завели уголовное дело по статье "Разбой". Во время судебного заседания нападавшего признали виновным и, помимо основного наказания, приговорили к выплате компенсации морального вреда - 180 тыс. рублей.