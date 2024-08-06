В прокуратуре пояснили свою позицию по делу парка 60-летия Советской власти

В деле о парке 60-летия Советской власти принципиальной задачей прокуратуры Самарской области является возвращение всего парка в муниципальную собственность в соответствии с распорядительными документами советского периода. Об этом корреспонденту Волга Ньюс заявил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о защите интересов государства и общества прокуратуры области Николай Маврин.

Напомним, иск прокуратуры к ООО "Лагуна" и Любови Ферапонтовой об истребовании из их незаконного владения земельных участков, расположенных в парке, рассматривается в Кировском районном суде.

По словам Николая Маврина, сотрудники прокуратуры области перед подачей иска была проведена углубленная проверка с изучением архивных документов 70-х -90-х годов. Было установлено, что в 1977 г. областным исполкомом принято решение о создании парка, правительством РСФСР земля под парк и в границах улиц Ташкентская, Стара Загора, Алма-Атинская и Московское шоссе была изъята из государственного лесного фонда и передана городу Куйбышеву.

Обустройством парка должны были заняться несколько предприятий, которые для этого объединились в общественную организацию "Ассоциация содействия социальным программам общества". И в конце 1991 г. Исполнительный комитет Самарского горсовета народных депутатов передал участок леса, изъятый под парк, в постоянное и бессрочное пользование этому объединению предприятий.

В 1994 г. было зарегистрировано закрытое акционерное общество аккурат с таким же названием. В дальнейшем эта коммерческая организация без каких-либо законных оснований позиционировала себя правоприемником первоначальной общественной "АССПО".

С этого и потянулась цепочка неправомерных манипуляций с правовым статусом участка земли, с самого начала отнесенного к функциональной зоне –"зона лесов" и фактически занятого парком культуры и отдыха.

В 2009 г. минимущество и минстрой области заключили соглашение о сотрудничестве с ЗАО "АССПО", и землю поделили так, что часть отошла МП "Парки Самары". Затем на основании дополнительного соглашения к этому договору были внесены изменения. В результате вид использования "фактически занимаемый парком 60-летия Советской власти" заменен на "под спортплощадку".

В 2020 г. очередной собственник земельного участка почти в 25 га ООО "Лагуна" решило разделить его и реализовать: 19 гектаров сдать в аренду строителям под высотную застройку, а оставшуюся часть продать гражданке Ферапонтовой под строительство магазинов. Но в Росреестре отказали в регистрации вновь образованных земельных участков, поскольку такое их предназначение не соответствует разрешенному виду использования.

"Лагуна" втянулась в судебные разбирательства, но в арбитраже отказ Росреестра был признан правомерным. В суде общей юрисдикции попытка взыскать с казны более 2 млрд руб. убытков из-за смены зонирования тоже не удалась.

Областной суд так мотивировал свое решение: "Истец более пяти лет владел земельными участками, до того, как было изменено зонирование. За исключением представленных договоров, иных признаков наличия воли на заявленное строительство жилых домов истец не представил. Из реальных действий, свидетельствующих не только о каких-то намерениях и заинтересованности, но и реальной реализации строительства, истец суду не представил ничего".

Активисты, выступавшие за сохранение парка, смогли привлечь внимание общественности. Поднявшаяся шумиха обратила на себя внимание областной прокуратуры. Сейчас в Кировском райсуде ответчики пытаются добиться передачи дела в арбитражный суд. Они уже получили отказ, который оспаривают в апелляции.

Кроем того, весной 2024 г. прокуратура Самарской области сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земель парка.