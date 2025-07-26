Эксперт ОТП Банка оценил перспективы рынка кредитных карт

Сергей Ходинский, директор по развитию кредитных карт ОТП Банка, выделил тенденции рынка банковских карт в 2025 году.

С начала года в ОТП Банке наблюдается рост величины среднего выданного лимита на 18%. Из-за роста цен, инфляции, подорожания жизни в целом клиенты стали запрашивать более высокие лимиты по кредитным картам. Сыграло свою роль также и вступившую в силу с 1 июля 2025 года нововведение об отмене учета кредитной истории при расчете долговой нагрузки (ПДН), ввиду которого банки стремились одобрить большее количество максимальных лимитов по привычной схеме.

Если не удастся стабилизировать инфляцию, то скорее всего небольшой рост лимита возможен, но ввиду роста дохода населения и активной работы регулятора скорее всего средний лимит будет находиться на одном текущем уровне без значимых скачков как вниз, так и вверх.

В ОТП Банке отмечается положительный тренд на рост выдач кредитных карт, так как банк предлагает одни из лучших условий на рынке: процентные ставки по нижней границе рынка и длинный льготный период, а это, в свою очередь, повлияло на привлечение более качественного сегмента, позволило одобрять и выдавать большее число кредиток.

В свете ужесточения регулирования, ограничения выдач клиентам с высокой ПДН из-за борьбы ЦБ с закредитованностью, банки стали сокращать лимиты и снижать % одобрения, делая кредитные карты менее доступными (в кредитных картах исторически высокие процентные ставки и длинные льготные периоды). На это также повлияло ухудшение продуктового предложения: из-за высокой ключевой ставки процентные ставки по кредиткам ушли за 50%, что в сравнении с кредитом наличными, где ставки ниже на 15%—20%, не является преимуществом. Конечно, клиент предпочтет кредит наличными, потому что он обойдется ему дешевле.

Имеет место быть также и сезонный фактор: летом вырастает спрос на крупные покупки (ремонты, отпуска, дачи и садовая техника), где удобнее взять крупный кредит. В дополнение к этому наблюдается повышенный рост просроченной задолженности по кредитным картам, поэтому многие банки переориентировались на более контролируемые кредиты наличными.

"Восстановлению роста выдач КК может способствовать несколько сценариев: снижение ключевой ставки, что повлечет к улучшению продуктовых условий, возврат больших льготных периодов и других условий. Да и в целом улучшение макроэкономических условий может позитивно повлиять на рост выдач кредитных карт", — отметил Сергей Ходинский.