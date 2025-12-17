ПСБ Благосостояние провело бизнес-встречи с клиентами ПСБ Private Banking и Orange Premium Club в Самаре

ПСБ Благосостояние в Самаре провело серию бизнес-встреч "Про инвестиции" для клиентов ПСБ Private Banking и Orange Premium Club. В них приняло участие более 100 частных инвесторов.

На мероприятии эксперты группы ПСБ представили анализ текущей ситуации на финансовых рынках, прогнозы по денежно-кредитной политике и сценарии макроэкономического развития на 2026 год. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков и директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец обсудили с участниками принципы диверсификации портфеля и эффективные стратегии управления личными финансами с учетом профиля клиента и его склонности к риску.

"Активное управление и грамотная фокусировка портфелей и потоков в сторону облигаций с фиксированным купоном позволила нашим клиентам получить дополнительную доходность от своих вложений в этом году", — заявил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Управляющий директор по ЗПИФ УК ПСБ Елена Часовских рассказала о росте интереса инвесторов к закрытым паевым инвестиционным фондам (ЗПИФ) и личным фондам для управления бизнесом и частным капиталом. Стоимость активов ЗПИФ по данным ЦБ на 30.09.2025 превысила 20 трлн рублей и продолжает расти. "Это обусловлено интересом клиентов в обеспечении конфиденциальности, стабильности и непрерывности работы бизнеса в критических ситуациях семейно-наследственных или корпоративных конфликтов, споров с кредиторами. Клиентов также привлекает возможность повышения финансовой эффективности и привлечения инвестиций через ЗПИФ", — говорит управляющий директор по ЗПИФ УК ПСБ Елена Часовских.

В свою очередь, личные фонды с середины 2024 года показывают также впечатляющие темпы роста: "Их количество выросло в 10 раз. Личные фонды привлекают клиентов возможностью установить гибкую систему управления и передачи имущества от поколения к поколению, сохранения активов семьи, обеспечения их целостности. Ограничение ответственности личного фонда по долгам его учредителя и учредителя по долгам фонда также является одним из факторов, вызывающих интерес к этому инструменту. Возможность привлечения профессиональной управляющей компании к управлению личным фондам повышает прозрачность и надежность использования такой структуры для управления частным капиталом", — пояснила Елена Часовских.

"С каждым годом интерес клиентов к таким мероприятиям растет. На них мы стремимся дать максимум информации, — резюмирует директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец. — Мы представили наши прогнозы с пояснениями, ориентировали клиентов на сбалансированный подход в инвестициях для комфортного процесса инвестирования и соответствия заложенным ожиданиям".

"ПСБ Благосостояние" — это комплексная экосистема инвестиционных продуктов и услуг для физических и юридических лиц — клиентов группы ПСБ. Она включает брокерское обслуживание, доверительное управление, паевые инвестиционные фонды, механизмы инвестиций в драгоценные металлы, инструменты финансового планирования, инвестиционное консультирование и структурирование активов.

УК ПСБ — "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" (ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ") — часть экосистемы "ПСБ Благосостояние" УК ПСБ на рынке более двадцати лет, у компании наивысший рейтинг надежности "А++" от Эксперт РА. УК ПСБ осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании лицензии № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 г., выданной ФКЦБ России, а также деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 г., выданной ФСФР России.