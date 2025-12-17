"Т Плюс" провела для новых сотрудников церемонию посвящения в энергетики

Свыше 120 молодых специалистов Самарского филиала "Т Плюс" приняли участие в церемонии посвящения в энергетики. Торжественное мероприятие прошло на территории технопарка "Жигулёвская долина".
В числе гостей — представители электростанций и тепловых сетей компании, преподавательский состав и студенты профессиональных образовательных организаций Тольятти, учащиеся городской школы № 90. На мероприятии отметили наградами наиболее активных волонтёров, наставников и молодёжных лидеров "Т Плюс".
"Мы рады видеть в наших рядах молодых, целеустремлённых ребят. Сегодня для их быстрой адаптации в энергокомпании мы разработали и реализуем множество программ. Уверен, результатом этой работы станет повышение привлекательности профессии", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Кроме того, "Т Плюс" поощрила сертификатами учреждения профессионального образования, направившие наибольшее число выпускников на объекты компании. В их число вошли Тольяттинский политехнический колледж и Тольяттинский машиностроительный колледж. Полученные финансовые средства они смогут направить на улучшение своей материально-технической базы.
"Сегодня у студентов есть возможность уже во время обучения знакомиться с требованиями работодателя, проходить практику на будущем рабочем месте и приобщаться к традициям и ценностям энергетиков. Благодаря тесному взаимодействию с образовательными учреждениями в текущем году в подразделения энергокомпании трудоустроились порядка тысячи специалистов", — рассказала директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
