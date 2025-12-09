16+
ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" дала рекомендации жителям Самарской области по мерам безопасности во время холодов

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский филиал "Т Плюс" обращает внимание жителей региона: в связи с похолоданием будет повышена температура воды в трубопроводах, что может представлять риски в случаях пренебрежения правилами безопасности.

Чтобы во время холодов в квартирах жителей было комфортно, ТЭЦ и котельные увеличивают температуру воды, подаваемой для тепло- и горячего водоснабжения. При этом, по требованиям российского законодательства, температура горячей воды в кране не должна превышать 75°С. За соблюдение данной нормы отвечают управляющие компании, которые обслуживают тепловые пункты многоквартирных жилых домов и организаций.

Энергетики просят жильцов быть внимательными, аккуратно пользоваться горячей водой и, если её температура выше нормы, сообщать об этом в обслуживающую организацию.

Также теплоэнергетики напоминают о необходимости соблюдения правил на улицах города в период пониженных температур:

  • Не наступайте на крышки люков;
  • Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей;
  • Не пытайтесь проехать или пройти места парения;
  • Не разрешайте детям играть рядом с трубопроводами, тепловыми камерами, теплопунктами и другими энергетическими объектами.

О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу через портал tss.tplusgroup.ru или по телефону 8 (800) 700-18-46.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

