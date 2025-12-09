"Т Плюс" дала рекомендации жителям Самарской области по мерам безопасности во время холодов

Самарский филиал "Т Плюс" обращает внимание жителей региона: в связи с похолоданием будет повышена температура воды в трубопроводах, что может представлять риски в случаях пренебрежения правилами безопасности.
Чтобы во время холодов в квартирах жителей было комфортно, ТЭЦ и котельные увеличивают температуру воды, подаваемой для тепло- и горячего водоснабжения. При этом, по требованиям российского законодательства, температура горячей воды в кране не должна превышать 75°С. За соблюдение данной нормы отвечают управляющие компании, которые обслуживают тепловые пункты многоквартирных жилых домов и организаций.
Энергетики просят жильцов быть внимательными, аккуратно пользоваться горячей водой и, если её температура выше нормы, сообщать об этом в обслуживающую организацию.
Также теплоэнергетики напоминают о необходимости соблюдения правил на улицах города в период пониженных температур:
- Не наступайте на крышки люков;
- Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей;
- Не пытайтесь проехать или пройти места парения;
- Не разрешайте детям играть рядом с трубопроводами, тепловыми камерами, теплопунктами и другими энергетическими объектами.
О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу через портал tss.tplusgroup.ru или по телефону 8 (800) 700-18-46.
