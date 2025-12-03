Специалисты "Т Плюс" встретились с жителями Самары по вопросам благоустройства

На объектах "Т Плюс" в Самаре прошло выездное совещание с участием представителей энергокомпании, департамента городского хозяйства и экологии, районных администраций, специализированной организации "XXI век", Общероссийского народного фронта и горожан. В центре внимания — частные вопросы жителей по итогам восстановления благоустройства после замены тепловых сетей.
Были осмотрены участки в Октябрьском, Железнодорожном и Кировском районах Самары. Так, в 3-м микрорайоне, в границах улиц Владимирская, Пензенская и Дачная, благодаря замене более 6 км квартальных тепловых сетей повысилась надёжность теплоснабжения 35 зданий — многоквартирных жилых домов и социально-значимых объектов. Жители района отметили масштабные мероприятия по благоустройству и поблагодарили энергетиков за выполнение пожеланий, озвученных в ходе предыдущего выезда.
На улице Луначарского энергетики заменили около 2 км тепловых сетей различного диаметра, а также выполнили реконструкцию насосной станции, что повысило надёжность теплоснабжения 15 жилых домов. На данный момент приведение двора в порядок после ремонта подземных коммуникаций находится на завершающей стадии. Представители энергокомпании поставили перед специализированной организацией "XXI век" задачу восстановить благоустройство до 15 декабря. Все замечания жителей близлежащих домов взяты на контроль участниками совещания.
"При замене теплосетей в летний период наш главный приоритет — своевременное включение отопления в жилых домах и социальных учреждениях. Что касается благоустройства, то каждый объект необходимо рассматривать индивидуально. Обычная картина, когда план расположения смежных коммуникаций — электрокабелей, труб водоснабжения, линий связи — не соответствует действительности. Это затрудняет ремонтные работы и задерживает восстановление благоустройства. В любом случае мы выполняем полный комплекс обязательных мероприятий и приводим территорию в порядок", — отметил заместитель директора Самарского филиала "Т Плюс" по капитальному строительству и реализации инвестиционных проектов Андрей Евграфов.
По итогам выездного совещания был составлен перечень рекомендаций от жителей города, которые будут учтены весной при восстановлении окончательного благоустройства.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?