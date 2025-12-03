Специалисты "Т Плюс" встретились с жителями Самары по вопросам благоустройства

На объектах "Т Плюс" в Самаре прошло выездное совещание с участием представителей энергокомпании, департамента городского хозяйства и экологии, районных администраций, специализированной организации "XXI век", Общероссийского народного фронта и горожан. В центре внимания — частные вопросы жителей по итогам восстановления благоустройства после замены тепловых сетей.

Были осмотрены участки в Октябрьском, Железнодорожном и Кировском районах Самары. Так, в 3-м микрорайоне, в границах улиц Владимирская, Пензенская и Дачная, благодаря замене более 6 км квартальных тепловых сетей повысилась надёжность теплоснабжения 35 зданий — многоквартирных жилых домов и социально-значимых объектов. Жители района отметили масштабные мероприятия по благоустройству и поблагодарили энергетиков за выполнение пожеланий, озвученных в ходе предыдущего выезда.

На улице Луначарского энергетики заменили около 2 км тепловых сетей различного диаметра, а также выполнили реконструкцию насосной станции, что повысило надёжность теплоснабжения 15 жилых домов. На данный момент приведение двора в порядок после ремонта подземных коммуникаций находится на завершающей стадии. Представители энергокомпании поставили перед специализированной организацией "XXI век" задачу восстановить благоустройство до 15 декабря. Все замечания жителей близлежащих домов взяты на контроль участниками совещания.

"При замене теплосетей в летний период наш главный приоритет — своевременное включение отопления в жилых домах и социальных учреждениях. Что касается благоустройства, то каждый объект необходимо рассматривать индивидуально. Обычная картина, когда план расположения смежных коммуникаций — электрокабелей, труб водоснабжения, линий связи — не соответствует действительности. Это затрудняет ремонтные работы и задерживает восстановление благоустройства. В любом случае мы выполняем полный комплекс обязательных мероприятий и приводим территорию в порядок", — отметил заместитель директора Самарского филиала "Т Плюс" по капитальному строительству и реализации инвестиционных проектов Андрей Евграфов.

По итогам выездного совещания был составлен перечень рекомендаций от жителей города, которые будут учтены весной при восстановлении окончательного благоустройства.