Стало известно, какие деревья высадят в Самаре

В Самаре завершается сезон озеленения улиц и общественных пространств, сообщает мэрия города.
В Самаре в рамках осенней кампании озеленения городских пространств специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" высадили новые липы на ул. Молодогвардейской. К минувшим праздничным выходным дополнительно озеленили площадку возле Самарского государственного цирка им. Олега Попова, локацию в сквере "Шанхай" и локацию у фонтана в сквере 30-летия Победы — территории украсили 12 елей и кусты кизильника.
"Погодные условия позволили продлить в Самаре сезон озеленения. Специалисты вместе с жителями территории определили требующие дополнительной высадки 5 тысяч деревьев и кустарников. Растения активно поливаем перед зимовкой, уплотняем почву, защищаем от вредителей и болезней, — отметил заместитель главы города Самара Евгений Владимирский. — С учетом правил благоустройства и рекомендаций дендрологов разрабатываем концепцию комплексного озеленения Самары, акцент с этого года делаем на многолетние растения. Продолжается инвентаризация состояния уже существующих зеленых насаждений. Рабатки с параметрами сторон от 1 до 1,5 метров сохраним и в следующем году высадим там молодые деревья, обеспечим им должный уход. Просьба ко всем предприятиям по благоустройству быть максимально аккуратными при ручной и механизированной уборке".
К высадке вдоль дорог и на общественных пространствах Самары подготавливают также рябины, каштаны, клены, черемуху, боярышник, плакучую иву, березу и пирамидальные тополя. На газоне вдоль ул. Ташкентской в ноябре высадят неприхотливые раскидистые кустарники — дерен и снежноягодник.
"Все саженцы выращены в нашем загородном питомнике. Ели высотой по четыре-пять метров и другие крупномеры на участки доставляем с закрытой корневой системой, запакованной в мешковину, с "родным" комом земли. Перед высадкой готовим ямы — убираем непригодный грунт и завозим плодородный чернозем. Так саженцы легче проходят период адаптации, приживаются и продолжают развиваться уже в городской среде. Деревья, достигшие в питомнике менее трех метров, можно высаживать и с открытыми корнями", — рассказал директор МП "Спецремстройзеленхоз" города Самара Петр Кудряшов.
Весь посадочный материал приспособлен к климатическим условиям. Дополнительно для повышения морозостойкости растений, снижения вероятности появления трещин в коре при температурных качелях и питания корней при посадке предусмотрено влагозарядное увлажнение грунта на глубину до 50-60 см.
Напомним, в 2025 г. в Самаре только по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", а также по госпрограмме "Народный бюджет Самарской области" на общественных пространствах высажено более 23,5 тыс. саженцев деревьев и кустарников. Дополнительно озеленение города проводилось при благоустройстве дворов по программе "Формирование комфортной городской среды" и в рамках добровольческих общественных акций.
