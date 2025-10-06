С пирсами для рыбалки: где в Самаре построят новые набережные

В стратегию социально-экономического развития Самары до 2036 года включили проект "Город на Волге". Он предусматривает создание современной набережной и прилегающих территорий, эффективно интегрирующих Волгу в городскую среду.

В частности, планируется строительство 5-й и 6-й очередей набережной. Где именно их разместят в документе не уточняется. Однако ранее сообщалось, что 5-ю очередь набережной построят от ул. Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС ниже пивзавода и ГРЭС. Начало работ запланировано на 2026 год. 6-ю очередь набережной собирались построить вдоль территории бывшего завода имени Масленникова, которую сейчас активно застраивают жильем.

Прописали в стратегии планы по развитию и благоустройству стрелки рек Волги и Самары, но без подробностей. Там тоже планировалось строительство набережной. Правда, сейчас формируют новую концепцию развития стрелки.

Также в число ключевых мероприятий проекта вошли:

организация новых пляжных зон с современной инфраструктурой на набережной Волга;

обеспечение доступа к воде для всех пользователей посредством удобных пешеходных проходов, адаптированных для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

организация взаимодействия с собственниками объектов туристской инфраструктуры вблизи побережья Волги по благоустройству прибрежных территорий;

содействие в организации пунктов проката спортивного инвентаря для водных видов спорта и шезлонгов;

установка элементов климатического комфорта на пешеходных путях и рекреационных площадках вдоль Волги (навесы, перголы и т. п.);

разработка программы зимнего использования набережной (катки, ледяные горки, места зимнего купания и т. п.);

установка навигационных элементов и информационных стендов с правилами безопасности;

организация детских игровых площадок, пирсов для рыбалки, спортивных площадок и иных современных общественных пространств для отдыха и мероприятий на набережной;

организация и осуществление системного контроля за состоянием водных ресурсов;

содействие строительству и модернизации очистных сооружений.

Обустройство еще одной набережной предусматривает план развития Красноглинского района (тоже входит в стратегию). Сделать ее собираются в поселке Южном.

Высказать свое мнение о планах по строительству набережных и о стратегии развития Самары в целом жители могут до 16 октября на сайте мэрии.