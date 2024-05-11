На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Власти хотят благоустроить побережье стрелки рек Волги и Самары. Информация об этом содержится в скорректированном проекте планировки этой территории.

Стрелка находится в центре Самары и, по сути, сейчас представляет собой промзону - в частности, за счет грузового речного порта. Региональное правительство уже несколько лет обсуждает перенос объекта в другое место. Когда это произойдет, территорию ждет реновация, к чему собираются привлечь инвесторов.

Этой весной власти утвердили эскиз застройки территории стрелки. На нем отобразили планы возведения общественных и жилых зданий (в том числе в виде матрешек), а также набережной. Ее планируют построить по всей береговой линии стрелки - как со стороны Волги, так и со стороны реки Самары.

Судя по эскизу, набережная будет многоуровневой, вот с такими интересными площадками.

Фото: правительство Самарской области

Фото: правительство Самарской области

Предполагается обустройство пляжа. Его хотят разместить на берегу реки Самары.

Фото: правительство Самарской области

Между мостом в створе улицы Главной и элеватором могут появиться смотровая площадка и скалодром.

Фото: правительство Самарской области

Также новую набережную планируется построить на берегу Волги за пивзаводом и ГРЭС. Сейчас подрядчики мэрии корректируют проект.

Еще одно предложение - благоустроить берег реки Самары в поселке Сухая Самарка Куйбышевского района - проработали недавно в минстрое. Однако есть сомнения, что деньги на этот проект удастся найти.