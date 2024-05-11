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На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками Туркомплекс "Стрельная вилладж" в Зольном построит "Акрон" Новый акватермальный комплекс построят в районе Вертолетки В Самаре вместо второй очереди ТЦ "Вива Лэнд" построят жилье

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На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Власти хотят благоустроить побережье стрелки рек Волги и Самары. Информация об этом содержится в скорректированном проекте планировки этой территории.

Фото: ЕЩЕ Самара / Youtube.com

Стрелка находится в центре Самары и, по сути, сейчас представляет собой промзону - в частности, за счет грузового речного порта. Региональное правительство уже несколько лет обсуждает перенос объекта в другое место. Когда это произойдет, территорию ждет реновация, к чему собираются привлечь инвесторов.

Этой весной власти утвердили эскиз застройки территории стрелки. На нем отобразили планы возведения общественных и жилых зданий (в том числе в виде матрешек), а также набережной. Ее планируют построить по всей береговой линии стрелки - как со стороны Волги, так и со стороны реки Самары.

Судя по эскизу, набережная будет многоуровневой, вот с такими интересными площадками.

Фото: правительство Самарской области
Фото: правительство Самарской области

Предполагается обустройство пляжа. Его хотят разместить на берегу реки Самары.

Фото: правительство Самарской области

Между мостом в створе улицы Главной и элеватором могут появиться смотровая площадка и скалодром.

Фото: правительство Самарской области

Также новую набережную планируется построить на берегу Волги за пивзаводом и ГРЭС. Сейчас подрядчики мэрии корректируют проект. 

Еще одно предложение - благоустроить берег реки Самары в поселке Сухая Самарка Куйбышевского района - проработали недавно в минстрое. Однако есть сомнения, что деньги на этот проект удастся найти. 

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара"

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Последние комментарии

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

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Круто!

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