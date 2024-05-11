На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Власти хотят благоустроить побережье стрелки рек Волги и Самары. Информация об этом содержится в скорректированном проекте планировки этой территории.
Стрелка находится в центре Самары и, по сути, сейчас представляет собой промзону - в частности, за счет грузового речного порта. Региональное правительство уже несколько лет обсуждает перенос объекта в другое место. Когда это произойдет, территорию ждет реновация, к чему собираются привлечь инвесторов.
Этой весной власти утвердили эскиз застройки территории стрелки. На нем отобразили планы возведения общественных и жилых зданий (в том числе в виде матрешек), а также набережной. Ее планируют построить по всей береговой линии стрелки - как со стороны Волги, так и со стороны реки Самары.
Судя по эскизу, набережная будет многоуровневой, вот с такими интересными площадками.
Предполагается обустройство пляжа. Его хотят разместить на берегу реки Самары.
Между мостом в створе улицы Главной и элеватором могут появиться смотровая площадка и скалодром.
Также новую набережную планируется построить на берегу Волги за пивзаводом и ГРЭС. Сейчас подрядчики мэрии корректируют проект.
Еще одно предложение - благоустроить берег реки Самары в поселке Сухая Самарка Куйбышевского района - проработали недавно в минстрое. Однако есть сомнения, что деньги на этот проект удастся найти.
Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".
Последние комментарии
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.