В депстрое рассказали, как в Самаре соединят новую и старую набережные

В Самаре продолжают подготовку к строительству пятой очереди набережной. Сейчас подрядчик корректирует проект планировки. Детали "Волга Ньюс" рассказали в департаменте градостроительства.

5-я очередь должна соединить старую и новую набережные. Она пройдет от Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС, за пивзаводом и ГРЭС.

Департамент градостроительства заказал проект у ярославского АО "ГК "ЕКС". С компанией заключили контракт стоимостью 155 млн рублей.

"Организация выполнила в полном объеме инженерные изыскания, разработала проект в части конструктивных и архитектурных решений, подключения объекта к инженерным сетям. Во время работ были изменены границы проектирования, и возникла необходимость корректировки ранее разработанного проекта планировки. Сейчас компания вносит изменения в документ. После его утверждения она возобновит проектирование непосредственно самой набережной", — рассказали в мэрии.

Прогулочную зону собираются сделать многоуровневой. В ее состав войдет пешеходная эспланада протяженностью 1,1 км. Ниже будет располагаться первый ярус. Он как раз и соединит старую и новую набережные.

От этой площадки будут идти спуски на нижний уровень ландшафтной зоны. Также здесь разместят подъемы на верхний уровень набережной, на территорию пивзавода и ГРЭС.

Впрочем, проектировщики еще корректируют архитектурные решения. Они согласовывают свои идеи с заинтересованными организациями, учитывают их замечания и предложения.

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара" / vk.com