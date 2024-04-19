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В депстрое рассказали, как в Самаре соединят новую и старую набережные

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжают подготовку к строительству пятой очереди набережной. Сейчас подрядчик корректирует проект планировки. Детали "Волга Ньюс" рассказали в департаменте градостроительства.

Фото: «ЕЩЕ Самара» / vk.com

5-я очередь должна соединить старую и новую набережные. Она пройдет от Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС, за пивзаводом и ГРЭС.

Департамент градостроительства заказал проект у ярославского АО "ГК "ЕКС". С компанией заключили контракт стоимостью 155 млн рублей.

"Организация выполнила в полном объеме инженерные изыскания, разработала проект в части конструктивных и архитектурных решений, подключения объекта к инженерным сетям. Во время работ были изменены границы проектирования, и возникла необходимость корректировки ранее разработанного проекта планировки. Сейчас компания вносит изменения в документ. После его утверждения она возобновит проектирование непосредственно самой набережной", — рассказали в мэрии.

Прогулочную зону собираются сделать многоуровневой. В ее состав войдет пешеходная эспланада протяженностью 1,1 км. Ниже будет располагаться первый ярус. Он как раз и соединит старую и новую набережные.

От этой площадки будут идти спуски на нижний уровень ландшафтной зоны. Также здесь разместят подъемы на верхний уровень набережной, на территорию пивзавода и ГРЭС.

Впрочем, проектировщики еще корректируют архитектурные решения. Они согласовывают свои идеи с заинтересованными организациями, учитывают их замечания и предложения.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, АО "ГК "ЕКС" владеет Алексей Власов. У компании много госконтрактов на развитие городской инфраструктуры — в основном в Москве. В столице она сейчас занимается реконструкцией коллекторов и очистных сооружений, проектирует и строит дороги, благоустраивает территории.

 

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара" / vk.com

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