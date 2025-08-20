"Вам пишет СберКот": банковские уведомления стали приходить клиентам в новом виде

Как показало исследование банка, каждый второй клиент Сбера хочет, чтобы банковские уведомления приходили ему в более неформальном, дружелюбном и позитивном стиле.

Ещё в январе этого года в Сбере разработали новые варианты сообщений для 15 самых популярных операций, которые составляют 80% всех уведомлений. Например, такие: "Радость! Зарплата пришла", "Деньги прилетели от…", "Перевели деньги со скоростью света", "Упс! Не хватает денег для покупки" и так далее. Услугой с момента запуска воспользовались уже 1 млн раз.

На основе обратной связи сотрудники Сбера вместе с нейросетевой моделью GigaChat придумали около 500 вариаций дружелюбных вариантов для разных операций. И даже создали новый стиль СберКот — этот персонаж не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых, и многие хотят, чтобы именно он сообщал им новости о состоянии их финансов.

В позитивном стиле уведомление о поступлении средств на карту может звучать так: "Зарплата! Пусть хватит на всё, что хотите". А СберКот сообщит об этом радостном событии чуть иначе: "Зарплата на твои хотелки".

"Клиенты получают от банков много разных сообщений — о переводах, зачислении зарплат и пенсий, покупках, снятии денег в банкоматах и так далее. Обычно это лаконичные, сухие фразы, где есть номер карты, сумма, баланс. Мы решили подарить людям положительные эмоции и поднять настроение даже в таких рутинных вещах, как списание средств за покупку или перевод коллеге. Придумали 10 различных стилей и обсудили их с участниками фокус-групп. Большинство выбрали позитивный стиль, который мы и воплотили в текстах новых уведомлений. Ещё одной нашей новой фишкой стал уникальный стиль СберКот — уверен, у него тоже найдётся немало поклонников среди людей всех возрастов", — рассказал вице-президент, директор Департамента цифровых каналов B2C Сбербанка Алексей Круглов.

"Теперь я стала чаще читать уведомления, потому что они всегда непредсказуемые. Даже когда ты совершаешь одни и те же действия, например, покупаешь что-то в разных магазинах, сообщения каждый раз приходят разные, и это интересно", — поделилась своими впечатлениями клиент Сбербанка Светлана.

Чтобы подключить дружелюбные уведомления, нужно в приложении СберБанк Онлайн зайти в раздел "Уведомления" — "Уведомления об операциях" — "Стиль уведомлений". На выбор три настройки — "Стандарт", "Позитив" и "Кот". Достаточно поставить галочку напротив той, что нравится.

Это бесплатно. Изменить свой выбор можно в любой момент. Сервис доступен пользователям Android версии 16.12 и выше.