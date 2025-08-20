В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

В Приволжском УГМС в среду, 20 августа, объявили желтый уровень опасности в Самарской области.
"До конца дня и вечером местами в регионе сохранится усиление северо-западного, западного ветра с порывами до 15-18 м/с", - отмечается в сообщении.
МЧС России напоминает:
- избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин;
- держись подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек;
- не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????