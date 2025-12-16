В Тольятти запускают два кольцевых троллейбусных маршрута

В Тольятти с 1 января 2026 г. начнут работу два кольцевых маршрута троллейбусов — №№ 11 и 12, сообщает пресс-служба городской администрации.
Схема их движения была подготовлена с учетом существующего транспортного обеспечения в Автозаводском районе и исходя из анализа обращений жителей.
Маршрут № 11 "ОП Детский мир — ОП Театр Дилижанс" будет следовать по следующей схеме: пр-т Степана Разина — ул. Ботаническая — Южное шоссе — ул. Заставная — Московский пр-т — ул. Спортивная — пр-т Степана Разина.
Маршрут № 12 "ОП Театр Дилижанс — ОП Детский мир" будет работать в обратном направлении: пр-т Степана Разина — ул. Спортивная — Московский пр-т — ул. Заставная — Южное шоссе — ул. Ботаническая — пр-т Степана Разина.
