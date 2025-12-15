Курсанты второго потока программы "Школа героев" успешно сдали промежуточный экзамен

В минувшую субботу в Самарской области состоялся промежуточный экзамен для курсантов второго потока кадровой программы "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской — "Время героев". Это позволило подвести первые итоги интенсивного обучения, направленного на подготовку высококвалифицированных управленческих кадров для региона.
Программа "Школа героев" является продолжением президентской инициативы "Время героев" и нацелена на формирование резерва управленцев, способных эффективно работать на государственной и муниципальной службе, а также на предприятиях региона. Реализуется АНОО ДПО "Таволга" при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и ведущих высших учебных заведений региона. Курсанты второго потока приступили к обучению в июне текущего года, освоив за это время ключевые модули, включая знакомство с государственной и муниципальной службой, экономику и финансы, а также региональное и муниципальное управление.
Важной частью подготовки стало знакомство с наставниками, прохождение двух стажировок и запуск собственных проектов. Участники также изучили лучшие управленческие практики региона, посетив НПЦ БАС "Самара" и Куйбышевскую железную дорогу, и отработали практические навыки в рамках мастерских коммуникаций, целеполагания и проектного управления, а также прошли курс командообразования и управленческий минимум.
Экзаменационные испытания включали вопросы по трем основным блокам: государственная и муниципальная служба, проектное управление и внешние коммуникации.
"Не могу сказать, что экзамен был сложным, — отметил участник второго потока программы "Школа героев" Владимир Страусс. — Все эти вопросы и темы мы изучали. Вопросы были о развитии Самарской области, социальных проектах, формировании дорожных карт, ведении социальных сетей".
Поддержать курсантов в этот ответственный день приехали их семьи, а также выпускники первого потока программы "Школа героев", успешно завершившие обучение в мае этого года.
Для членов семей курсантов была организована экскурсия по экспозиции исторического парка "Россия — моя история". Завершающим аккордом дня стала совместная деловая игра, которая позволила участникам применить полученные знания в практическом командном формате.
Программа "Школа героев" — это инвестиция в будущее Самарской области, которая готовит не просто специалистов, а настоящих лидеров, способных принимать ответственные решения и вести регион к новым достижениям. Успешная промежуточная аттестация второго потока подтверждает высокий уровень подготовки и мотивации курсантов.
