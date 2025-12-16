Самарский журналист Олег Новиков погиб на СВО

26 декабря в Тольятти пройдут похороны погибшего на СВО журналиста Олега Новикова. Об этом Волга Ньюс сообщила его супруга.
Отпевание пройдет в Храме Казанской иконы Божьей матери на ул. Вавилова, д. 2. Богослужение начнется в 10:00.
Олег Новиков — ветеран войны в Афганистане, участник войны в Югославии. Был награжден в том числе двумя орденами Красного Знамени. С начала 2000-х работал журналистом, писал о криминале и происшествиях. Начинал в газете "Тольяттинское обозрение", с 2010 г. работал на портале "Волга Ньюс".
Олег был честным и прямым человеком с развитым чувством долга. После начала СВО он переживал, что в силу возраста и состояния здоровья не может отправиться на передовую — боялся стать обузой. В апреле 2025 г. в 58 лет он все-таки подписал контракт с Минобороны. Имея большой армейский опыт и будучи старшим прапорщиком, возглавил мотострелковое отделение и уже в начале мая был отправлен "на боевые" на территории ДНР. 15 мая не вернулся с боевого задания, попав под минометный обстрел в районе села Даченское. Долгое время числился пропавшим без вести.
Редакция выражает соболезнования его близким.
