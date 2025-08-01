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Строительство Строительство и недвижимость

Министр градполитики озвучил новые правила для застройщиков

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев обозначил новые требования к застройщикам, работающим в регионе.

Фото: Юлия Зиганшина

"Основные новые требования - строительство с использованием функционала проекта планировки территории или КРТ, обязательная интеграция социальной инфраструктуры, введение нормативов по озеленению (не менее 15% территории), квартальная, а не фрагментарная застройка", - сообщил министр в интервью Волга Ньюс.

Он также добавил, что разрешения на отклонения будут применяться лишь в исключительных случаях и детально обосновываться.

"Эти отклонения - зачастую просто способ повысить рентабельность. А потом нас всех десятилетиями будут догонять последствия", - считает Андрей Грачев.

По его словам, застройщики нормально восприняли эти требования и обсуждают с министерством варианты размещения необходимых соцобъектов. Министерство в свою очередь идет на встречу девелоперам: "Сейчас наполняем базу системы организации градостроительства, где без обращений в министерство можно будет посмотреть все ограничения по участкам. В ПЗЗ вносим коэффициент застройки подземного этажа до 100 процентов, чтобы парковку можно было расположить под всем участком, предусматриваем возможность строительства стилобатов на всей территории участка". 

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