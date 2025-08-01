Министр градполитики озвучил новые правила для застройщиков

Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев обозначил новые требования к застройщикам, работающим в регионе.
"Основные новые требования - строительство с использованием функционала проекта планировки территории или КРТ, обязательная интеграция социальной инфраструктуры, введение нормативов по озеленению (не менее 15% территории), квартальная, а не фрагментарная застройка", - сообщил министр в интервью Волга Ньюс.
Он также добавил, что разрешения на отклонения будут применяться лишь в исключительных случаях и детально обосновываться.
"Эти отклонения - зачастую просто способ повысить рентабельность. А потом нас всех десятилетиями будут догонять последствия", - считает Андрей Грачев.
По его словам, застройщики нормально восприняли эти требования и обсуждают с министерством варианты размещения необходимых соцобъектов. Министерство в свою очередь идет на встречу девелоперам: "Сейчас наполняем базу системы организации градостроительства, где без обращений в министерство можно будет посмотреть все ограничения по участкам. В ПЗЗ вносим коэффициент застройки подземного этажа до 100 процентов, чтобы парковку можно было расположить под всем участком, предусматриваем возможность строительства стилобатов на всей территории участка".
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.