Под деловой высотный сити в Самаре могут рассмотреть площадку около ТК "Амбар"

Деловой район с высотной застройкой формата сити в Самаре уместно было бы разместить в районе торгового комплекса "Амбар". Таким мнением в интервью Волга Ньюс поделился министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.

"Я рассматривал бы площадку около торгового комплекса "Амбар" - участок, прилегающий к реке Самаре. Кстати, советскими генпланами там предусматривалась застройка. Мы можем вернуться к тем проектам, добавив в них функции. Сейчас места притяжения труда сконцентрированы в центре, и город из-за этого стоит в пробках - утром, когда все едут на работу, и вечером - когда едут с работы. Нужно создавать другие места притяжения труда, обеспечивая доступ к ним комфортным общественным транспортом, создавать велоинфраструктуру", - считает министр.

При этом он пояснил, что пока это только его видение, которое он обсуждает с министром строительства региона Александром Фоминым.

Андрей Грачев также отметил, что формат знаковых районов с высотной застройкой и при этом с хорошей транспортной доступностью, большим количеством офисов доказал эффективность в ряде успешных российских городов, таких как Казань, Екатеринбург, Пермь.

Говоря о проекте создания Самара-Сити на территории бывшего ГПЗ на ул. Мичурина/Московском шоссе, министр сообщил: "По этому проекту есть вопросы. Пока мы его немного приостановили".

"С плотной высотной застройкой всегда встает проблема достаточности транспортной инфраструктуры. Позволит дорожная сеть единовременно в 8 утра выпустить такое-то количество машин, а вечером в 18-19 ч. принять? В Москва-Сити даже въезды в подземные паркинги четырехполосные, и при этом нельзя сказать, что транспортная ситуация идеальна. С плотной высотной застройкой на территории бывшего ГПЗ мы рискуем получить перманентный транспортный коллапс", - пояснил министр.