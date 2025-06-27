"Баланс Towers" — лучший жилой небоскрёб России по версии URBAN 2025

Жилой комплекс "Баланс Towers", реализованный девелоперской компанией "Альянс-Менеджмент", выбран победителем престижной федеральной премии URBAN 2025* в номинации "Лучший жилой небоскрёб России"!
Проект также вышел в финал ещё одной номинации — "Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса Поволжья" — и стал единственным финалистом из Самары на премии.
Данил Либуркин, генеральный директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент":
"О Самаре нечасто слышно на федеральных профессиональных площадках, тем более в всероссийских конкурсах такого масштаба. Было очень важно рассказать о нашем городе и показать, какие достойные проекты у нас реализуются. "Баланс Towers" — результат серьёзной работы команды и нашей философии: создавать проекты, которые не просто отвечают стандартам, а задают их.
Премия URBAN Awards заслуженно считается "Оскаром" в мире девелопмента. В этом году за победу боролись более ста номинантов, а проекты оценивались экспертным жюри, состоящим из 91 авторитетного профессионала отрасли: архитекторов, девелоперов, урбанистов и аналитиков.
Церемония награждения состоялась 26 июня в отеле Mantera Supreme в Сириусе. Это знаковое событие в сфере девелопмента собрало ведущих игроков рынка недвижимости со всей страны. Тема вечера — "Выход в голубой океан" — отражала стремление индустрии к новым горизонтам и масштабному развитию.
Церемонию провёл известный шоумен Дмитрий Хрусталев, гостей вечера ждали гала-ужин, яркая шоу-программа и выступления популярных артистов.
Премия URBAN Awards — одна из самых престижных в сфере недвижимости. Высокая оценка жюри проекта "Баланс Towers" в двух ключевых номинациях подчеркивает отличное качество его архитектурных и технических решений, а также верный курс ДК "Альянс-Менеджмент" на развитие современной городской среды Поволжья.
Сегодня Самара звучит на всю страну — уверенно и громко!
*URBAN Awards — ежегодная федеральная премия, отмечающая лучшие девелоперские проекты России. В 2025 году премия проходит в 17-й раз.
Последние комментарии
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?