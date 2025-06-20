В Самаре напротив диагностического центра хотят построить высотку

Жителей Железнодорожного района Самары приглашают к участию в общественных обсуждениях. Горожан просят согласовать многоэтажную (высотную) жилую застройку на ул. Мяги, 10а.
Площадка располагается напротив диагностического центра. По указанному адресу располагается офисное здание, а перед ним - заброшенный недострой. Вероятно, именно его и решено доделать.
Подробности проекта и заявитель в документах мэрии не указаны. Ознакомиться с экспозицией приглашают в холл первого этажа здания, где располагается департамент градостроительства (ул. Галактионовская, 132). Экспозиция будет работать с 24 июня по 1 июля включительно, кроме выходных дней. В те же сроки горожане могут оставить свои отзывы, в том числе на сайте мэрии Самары.
Последние комментарии
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?