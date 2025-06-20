В Самаре напротив диагностического центра хотят построить высотку

Жителей Железнодорожного района Самары приглашают к участию в общественных обсуждениях. Горожан просят согласовать многоэтажную (высотную) жилую застройку на ул. Мяги, 10а.

Площадка располагается напротив диагностического центра. По указанному адресу располагается офисное здание, а перед ним - заброшенный недострой. Вероятно, именно его и решено доделать.

Подробности проекта и заявитель в документах мэрии не указаны. Ознакомиться с экспозицией приглашают в холл первого этажа здания, где располагается департамент градостроительства (ул. Галактионовская, 132). Экспозиция будет работать с 24 июня по 1 июля включительно, кроме выходных дней. В те же сроки горожане могут оставить свои отзывы, в том числе на сайте мэрии Самары.