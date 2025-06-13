В Самаре подвели итоги публичных слушаний по проекту внесения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Они касаются возможности строительства высотки на пересечении улиц Буянова и Ульяновской.

ООО "СЗ "Династия-2" (входит в ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка) попросил ввести подзону многофункциональной зоны в границах исторического поселения Ц-1.7 с предельной высотой зданий 56 м, максимальным процентом застройки 60% и нормативом парковок 0,7 на квартиру. Перечисленные условия касаются только участка, на котором "Династия-2" планировала возвести 10-этажный жилой дом. Площадь территории составляет 5131 кв. метр.

Фото: nspd.gov.ru

За право построить высотку на ул. Буянова Анатолий Давидюк борется несколько лет. Проект проходил общественные обсуждения, администрация неоднократно отклоняла документы застройщика. Летом 2023 г. ситуация повернулась в пользу "Династии-2": мэрия Самары в лице главы города Елены Лапушкиной подписала распоряжение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Однако территория застройки попадает в зону Ц-1, обозначающую границы исторического поселения Самары с особыми требованиями строительства. При этом введены подзоны Ц-1.2 - Ц-1.6 с исключениями для завершения проблемных объектов и реализации прав обманутых дольщиков.

Высотка на ул. Буянова не относится к категории проблемных. Судя по всему, подзону Ц-1.7 девелопер предлагает ввести конкретно под условия своего проекта. Последняя попытка получить добро на это от мэрии была предпринята весной 2024 года и провалена.

На повторные общественных обсуждения в конце мая поступило 746 отзывов. Большинство (658) - положительные, но без подробностей. Более того, организатор общественных обсуждений отметил в заключении, что их нецелесообразно учитывать ввиду отсутствия идентификации.

Отрицательных отзывов набралось 88. Они оказались более содержательными. Вот некоторые из них:

"В отношении данного проэкта, я высказываюсь ПРОТИВ внесения изменений в правила застройки и землепользования и против такого многоэтажного строительства! Причины:

уже имеется плотная застройка, в т.ч. незавершенный строительством паркинг, вплотную к которому предполагается разместить дом, без учета пандуса - под ним могут проехать только легковые авто, т.о, проезд внутриквартальный должен быть не под пандусом паркинга, а перед ним на участке новостройки, а на проекте - автотранспорт должен будет проезжать и парковаться прямо под окнами МЖД Никитинская, 108;

сети изношены, у нас бесконечные прорывы труб водоснабжения, напор воды тоже страдает. автотранспорт ставить на стоянку перед домом негде;

123 квартал находится в историческом поселении и по имеющемуся регламенту этажность не должна превышать шести, но при этом предлагается целых 18-20;

ухудшение инсоляции квартир двух и однокомнатных в МЖД Никитинская, 108 с 3 по 17 этажи, окна которых выходят на Буянова;

отсутствие новых школ и детских садов, нехватку мест к которых жители ощущают в настоящее время.

Разрешение подобного МЖД противоречит интересам жителей района и нарушает их права на благоприятную окружающую среду. Я считаю недопустимой точечную застройку высотками исторического поселения Самары. Это не только уродует архитектурный стиль района, но и напрямую вредит жителям малоэтажных домов, которых здесь ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство".

"Я, как житель этого квартала, категорически против застройки и против изменения статуса подзоны Ц-1.7. В этом квартале и так чрезмерно плотная застройка, скоро здороваться за руку будем с жителями из соседних домов, стоя на балконе. Инженерные сети изношены: на углу ул. Буянова и Маяковского бесконечный ремонт сетей ведется силами ООО "СКС". Автомобильные дороги в одну полосу: ни пройти, ни проехать. 123 квартал находится в историческом поселении, а здесь, согласно имеющемуся регламенту, этажность не должна превышать шести этажей, а ООО "СЗ "Династия-2" ниже 20 этажей не строит… Недопустимо ухудшать инсоляцию жителей 131-го дома по ул. Буянова и 108-го дома по ул. Никитинской, окна которых выходят на предполагаемую стройку. В этом районе и так огромный дефицит детских садов и школ, а также автопарковок. Обманутых дольщиков уже расселили и в дальнейшем должны расселять в местах, близких к существующему недострою, но никак не в нашем квартале. В 123 квартале обманутых дольщиков НЕТ! Изменение статуса подзоны с целью возможности строительства многоэтажного дома нарушает права жителей этого квартала на благоприятное проживание и противоречит их интересам. И интересам моей семьи, в частности. Я категорически против".

"Нет - точечной высотной застройке! Место и так нету, проблемы с парковкой, с водоснабжением, не хватка детских садов, школ, много домов высотных вокруг, полупустых".

"Инженерные сети изношены, постоянно происходит прорыв труб. Имеется плотная застройка, отсутствуют рядом детские площадки, ценность исторического города теряется,

одни многоэтажки смотрящие друг другу в окна".

"Отрицательное мнение: Мы хотим видеть из своих окон солнце, а не бетонные стены".

Однако организатор общественных обсуждений рекомендовал учесть лишь 62 таких отзыва, так как только они являются жителями района, где планируется строительство. Также депстрой установил, что 8 участников общественных обсуждений предоставили недостоверные данные о себе, а 22 - не проживают на указанной территории.

Это заключение рассмотрит профильная комиссии при главе города, а также министерство градостроительной политики Самарской области. За этим ведомством и будет окончательное решение по проекту.