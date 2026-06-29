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Строительство Строительство и недвижимость

Шестой кассационный суд рассмотрит дело о комплексной застройке Сухой Самарки

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Сухой Самарки обжаловали решение по делу о комплексном развитии территории (КРТ) участка в границах улиц Белорусской и Флотской. Ее рассмотрит Шестой кассационный суд.

Фото: Александра Ламзина

Участок по соглашению с мэрией получило ООО "СЗ Фарн-Строй". Компания должна расселить и снести аварийные и ветхие дома, расположенные на площадке, а на их месте возвести новые жилые высотки.

ООО "СЗ Фарн-Строй" владеют члены семьи Хугаевых, компании которых ведут застройку микрорайона Волгарь в Куйбышевском районе. 

Однако жители микрорайона выступили против КРТ. Причиной стало то, что в границы застройки попала зеленая зона. В борьбе за сохранение деревьев горожане прошли несколько судебных процессов в 2025 году. В Самарском областном суде они оспаривали ряд нормативно-правовых актов, в том числе генплан Самары, изменения в Правила застройки и землепользования, постановление о КРТ. Аналогичные требования рассматривал Ленинский районный суд. Обе инстанции не поддержали горожан.

В Куйбышевском районном суде жители настаивали на запрете местной администрации, организациям любой правовой формы выдавать разрешения, порубочные билеты и вырубать деревья, кустарники, менять природный ландшафт в границах улиц Белорусской и Флотской. Но и там они проиграли.

Также в Ленинском районном суде инициативная группа горожан пыталась доказать незаконность решения городской администрации, которая отказала им в рассмотрении вопроса о смене зонирования территории, выделенной под КРТ. Жители предлагали перевести участок площадью 5,05 га в зону Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) и зарезервировать его под строительство объектов социального назначения без возведения многоквартирных домов любой этажности, а участок площадью 7,08 га — в зону Р-3 (зона природных ландшафтов).

Свою позицию истцы обосновали доводом, что принятые властями решения создают условия для сверхплотной застройки высотными жилыми домами, влекущей вырубку зеленых насаждений и ухудшение экологической обстановки. Однако суд встал на сторону властей и застройщика, указав на то, что горожанам отказали, так как их предложение не соответствовало генплану города. Обжалование в апелляционной инстанции результата не дало.

В июне стало известно, что процесс получит продолжение. Жители подали жалобу в Шестой кассационный суд. Он приступит к рассмотрению дела в августе.

Между тем, реализацию самого проекта КРТ поставили на паузу. Причиной стала необходимость проработки вопроса развития транспортной инфраструктуры. Почитайте подробности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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