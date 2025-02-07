Суд не поддержал требования людей запретить вырубку на Сухой Самарке

Куйбышевский районный суд Самары отказал в исковых требованиях граждан, которые пытаются защитить лес на Сухой Самарке от вырубки.

Напомним, в этом районе в рамках комплексного развития территории (КРТ) планируется возведение жилых комплексов. Соответствующий договор городские власти подписали с ООО "СЗ Фарн-Строй". В границы КРТ вошли 12,13 га вблизи улиц Белорусской и Флотcкой. На этом участке за последние 20 лет вырос лес - единственное доступное место для досуга и отдыха на Сухой Самарке.

Жители поселка уже прошли два судебных процесса в борьбе за зеленую зону. В Самарском областном суде они оспаривали ряд нормативно-правовых актов: генплан Самары, изменения в Правила застройки и землепользования, постановление "О комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки, расположенной в границах улиц Белорусской, Флотской…" и т.д. Аналогичные требования рассматривал Ленинский районный суд. Обе инстанции не поддержали горожан.

В Куйбышевском районном суде жители настаивали на запрете местной администрации, организациям любой правовой формы выдавать разрешения, порубочные билеты и вырубать деревья, кустарники, менять природный ландшафт в границах улиц Белорусской и Флотской. Но и по этому иску 6 февраля судья отказал.

Вместе с тем, власти и городского, и областного уровня уверяют, что формально на спорном участке леса нет и не было. А местные жители уже отмечают порчу деревьев путем сдирания коры и нанесения отметок.