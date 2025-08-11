На острове Поджабный высадят свыше 250 тысяч сосен

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется компенсационным лесовосстановлением на территории острова Поджабный (Самарское лесничество, кварталы 55 (выдел 15), 59 (выдел 1) 63 (выдел 9). Начальная цена контракта — 32 млн рублей. Средства направят из муниципального бюджета.

В описании объекта закупки отмечается, что площадь компенсационного лесовосстановления — 63,6 га.

"Работы выполняются в соответствии с разработанным и утвержденным проектом лесовосстановления путем посадки саженцев сосны обыкновенной — двухлетний стандартный материал с закрытой корневой системой из расчета 4000 штук на 1 гектаре", — сообщается в документации.

Гарантийный срок составит 3 года с "даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ до момента отнесения земель, на которых осуществляется компенсационное лесовосстановление, к землям, на которых расположены леса". Если в период гарантийного срока будут обнаружены дефекты, допущенные по вине подрядчика, он будет обязан устранить их за свой счет.

"В случае гибели зеленых насаждений исполнитель должен заменить их за свой счет и в сроки, определенные заказчиком на аналогичные саженцы по видовому составу и качественным характеристикам. В случае замены погибших зеленых насаждений гарантийный срок продлевается на три года", — говорится в техзадании.

Победителя торгов планируют объявить после 21 августа. Он должен провести работы в течение трех лет — до 31 октября 2027 года.