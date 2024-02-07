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Экология Общество

Мэрию Самары обязали восстановить 63,6 га леса

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По решению суда администрация Самары в течение трех месяцев должна обратиться в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с заявлением о намерении провести работы по лесовосстановлению.

Фото: Владимир Котмишев

Напомним, региональное ведомство обратилось в арбитраж с требованием восстановить лес в Самаре на площади 63,6 гектара. Как сообщали в минлесхозе, речь идет о компенсационном восстановлении взамен исключенной из лесного фонда земли в пос. Прибрежный.

Распоряжением правительства РФ в 2019 г. участок площадью 63,6 га был переведен в категорию земель сельхозназначения. Ранее эта территория относилась к Ново-Буянскому лесничеству.

Выведенный из лесфонда участок в Прибрежном сейчас находится в муниципальной собственности, по кадастровой карте его актуальная площадь - 49,9 га, частично его занимают садово-дачные товарищества.

По закону власти Самары обязаны были в течение трех лет посадить компенсационные деревья, чего до сих пор не сделали. Между тем эти работы включены в план мероприятий по госпрограмме "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы".

В конце января суд вынес решение, которым обязал мэрию провести комплекс работ по лесовосстановлению на площади 63,6 гектара.

Перевод лесных участков в Самаре в категорию земель сельхозназначения связан с тем, что фактически они заняты садовыми и дачными хозяйствами. Ранее на федеральном уровне для этих целей была утверждена дорожная карта. Таким образом должна была решиться проблема жителей пос. Прибрежный, которые многие годы ищут возможность стать полноправными собственниками своих земельных участков.

 

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