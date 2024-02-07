Мэрию Самары обязали восстановить 63,6 га леса

По решению суда администрация Самары в течение трех месяцев должна обратиться в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с заявлением о намерении провести работы по лесовосстановлению.

Напомним, региональное ведомство обратилось в арбитраж с требованием восстановить лес в Самаре на площади 63,6 гектара. Как сообщали в минлесхозе, речь идет о компенсационном восстановлении взамен исключенной из лесного фонда земли в пос. Прибрежный.

Распоряжением правительства РФ в 2019 г. участок площадью 63,6 га был переведен в категорию земель сельхозназначения. Ранее эта территория относилась к Ново-Буянскому лесничеству.

Выведенный из лесфонда участок в Прибрежном сейчас находится в муниципальной собственности, по кадастровой карте его актуальная площадь - 49,9 га, частично его занимают садово-дачные товарищества.

По закону власти Самары обязаны были в течение трех лет посадить компенсационные деревья, чего до сих пор не сделали. Между тем эти работы включены в план мероприятий по госпрограмме "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы".

В конце января суд вынес решение, которым обязал мэрию провести комплекс работ по лесовосстановлению на площади 63,6 гектара.