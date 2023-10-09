Минлесхоз требует восстановить в Самаре 63,6 га леса

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области обратилось в суд с требованием восстановить лес в Самаре на площади 63,6 гектара.

Речь идет о компенсационном восстановлении взамен исключенной из лесного фонда земли в пос. Прибрежный. Распоряжением правительства РФ в 2019 году участок площадью 63,6 га был переведен в категорию земель сельхозназначения. Ранее эта территория относилась к Ново-Буянскому лесничеству.

По закону мэрия Самары обязана была в течение трех лет провести компенсационное восстановление путем посадки деревьев, но до сих пор этого не сделала, сообщили в минлесхозе. Между тем эти работы включены в план мероприятий по госпрограмме "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы".

Сейчас участок в Прибрежном находится в муниципальной собственности, по кадастровой карте его актуальная площадь - 49,9 га, частично его занимают садово-дачные товарищества.

Напомним, перевод лесных участков в Самаре в категорию земель сельхозназначения связан с тем, что фактически они заняты садовыми и дачными хозяйствами. Ранее на федеральном уровне для этих целей была утверждена дорожная карта. Таким образом должна была решиться проблема жителей пос. Прибрежный, которые многие годы ищут возможность стать полноправными собственниками своих земельных участков.