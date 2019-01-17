Земли лесфонда Самары, занятые садоводами, переведут в категорию земель сельхозназначения

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик утвердил дорожную карту перевода лесных участков в Самаре, фактически занятых садоводческими и дачными хозяйствами, в категорию земель сельхозназначения, сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Таким образом может решиться проблема жителей пос. Прибрежный, которые многие годы ищут возможность стать полноправными собственниками своих земельных участков, но не могут этого добиться на местном уровне. Совещание по данному вопросу, протокол которого подписал Иван Валентик, было организовано парламентарием в конце декабря 2018 года.

Принятый план включает в себя 10 мероприятий, которые должны быть реализованы до конца мая 2019 года.

Со своей стороны, Федеральное агентство лесного хозяйства РФ намерено оказывать мэрии Самары содействие в решении вопроса по переводу земель лесного фонда в земли сельскохозяйственного назначения. Кроме этого, Министерство природных ресурсов и экологии РФ при поступлении материалов, обосновывающих перевод земель лесного фонда в земли сельскохозяйственного назначения, в установленном порядке будет обеспечивать их рассмотрение и подготовку акта правительства РФ о переводе.