Сенатор Владимир Кошелев оценил проект бюджета на 2027–2029 годы как "созидательный" и сбалансированный

Проект закона об областном бюджете на трехлетний период принят в первом чтении в Самарской Губернской Думе. Особое внимание в документе уделено социальной сфере: на нее направят около 63% всех расходов — это более 201 млрд рублей. Общие параметры бюджета — доходы в размере 976,5 млрд рублей и расходы на уровне 989,9 млрд рублей позволяют региону сохранять финансовую устойчивость.
Сенатор РФ от Самарской области Владимир Кошелев назвал финансовый документ не просто социальным, а по‑настоящему созидательным.
"В условиях внешнего давления и беспрецедентных вызовов региону удалось сформировать не просто социальный, но и по‑настоящему созидательный финансовый документ, — отметил Владимир Кошелев. — Главная характеристика этого бюджета — его сбалансированность и нацеленность на развитие. При доходах трехлетки в 976,5 млрд рублей и расходах в 989,9 млрд рублей область сохраняет финансовую устойчивость, не скатываясь в популизм".
Особое значение сенатор придает инфраструктурной составляющей бюджета. По его словам, заложенные в проекте средства на строительство и ремонт школ, больниц и спортивных объектов — это точки роста, формирующие комфортную среду для жителей. "Однако жилье не существует в вакууме. Чтобы новые микрорайоны были востребованы, нам необходимо синхронизировать ввод квадратных метров с развитием дорожной сети, коммунальной инфраструктуры и социальных объектов", - подчеркнул Владимир Кошелев.
Сенатор поддержал подход региональных властей, ориентированный на привлечение частных инвестиций: "На каждый бюджетный рубль привлекать десятки и сотни рублей частных инвестиций — это единственно верный путь. Наша общая задача — удержать инвестиционный потенциал на максимально высоком уровне".
Отдельно Владимир Кошелев отметил исполнение обязательств по национальным проектам. Предварительная оценка объема федеральных средств на 2027 г. составляет около 26 млрд рублей. Эти деньги, вместе с областным софинансированием, должны быть направлены в первую очередь на устранение инфраструктурных дефицитов.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.