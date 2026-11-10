Сенатор Владимир Кошелев оценил проект бюджета на 2027–2029 годы как "созидательный" и сбалансированный

Проект закона об областном бюджете на трехлетний период принят в первом чтении в Самарской Губернской Думе. Особое внимание в документе уделено социальной сфере: на нее направят около 63% всех расходов — это более 201 млрд рублей. Общие параметры бюджета — доходы в размере 976,5 млрд рублей и расходы на уровне 989,9 млрд рублей позволяют региону сохранять финансовую устойчивость.

Сенатор РФ от Самарской области Владимир Кошелев назвал финансовый документ не просто социальным, а по‑настоящему созидательным.

"В условиях внешнего давления и беспрецедентных вызовов региону удалось сформировать не просто социальный, но и по‑настоящему созидательный финансовый документ, — отметил Владимир Кошелев. — Главная характеристика этого бюджета — его сбалансированность и нацеленность на развитие. При доходах трехлетки в 976,5 млрд рублей и расходах в 989,9 млрд рублей область сохраняет финансовую устойчивость, не скатываясь в популизм".

Особое значение сенатор придает инфраструктурной составляющей бюджета. По его словам, заложенные в проекте средства на строительство и ремонт школ, больниц и спортивных объектов — это точки роста, формирующие комфортную среду для жителей. "Однако жилье не существует в вакууме. Чтобы новые микрорайоны были востребованы, нам необходимо синхронизировать ввод квадратных метров с развитием дорожной сети, коммунальной инфраструктуры и социальных объектов", - подчеркнул Владимир Кошелев.

Сенатор поддержал подход региональных властей, ориентированный на привлечение частных инвестиций: "На каждый бюджетный рубль привлекать десятки и сотни рублей частных инвестиций — это единственно верный путь. Наша общая задача — удержать инвестиционный потенциал на максимально высоком уровне".

Отдельно Владимир Кошелев отметил исполнение обязательств по национальным проектам. Предварительная оценка объема федеральных средств на 2027 г. составляет около 26 млрд рублей. Эти деньги, вместе с областным софинансированием, должны быть направлены в первую очередь на устранение инфраструктурных дефицитов.