В Самарской области наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады "IQ Самара"

Завершилась региональная интеллектуальная олимпиада "IQ Самара" среди студентов. В Самарской области в соревнованиях участвовало порядка 750 школьников и студентов из 78 учебных заведений - 47 учреждений общего образования и 31 учебное заведение высшего образования, включая филиалы, и учебное заведение среднего профессионального образования. Всего в осеннем сезоне к интеллектуальному движению приобщилось 3500 учащихся региона.

Интеллектуальная олимпиада прошла по нескольким направлениям - студенты соревновались в пилотировании и программировании беспилотных летательных аппаратов, игре "Что? Где? Когда?", а также участвовали в парламентских дебатах и управленческих поединках.

В этом сезоне впервые участвовали и школьники региона. Соревнования проходили в двух лигах - школьной и студенческой.

27 ноября в КРЦ "Звезда" прошла торжественная церемония закрытия осеннего сезона интеллектуальной олимпиады "IQ Самара", в ходе которой наградили победителей и призеров региональных соревнований.

На встрече выступили Владимир Усов - министр молодежной политики Самарской области, Александр Друзь - первый магистр игры "Что? Где? Когда?", обладатель приза "Бриллиантовая сова", шестикратный обладатель приза "Хрустальная сова", трехкратный победитель чемпионата мира МАК ЧГК, Олеся Мокеева - заместитель председателя Регионального отделения Российского движение детей и молодежи "Движение Первых", Евгений Кусеров - вице-президент Федерации гонок дронов Самарской области, Никита Бабушкин - руководитель направления БПЛА проекта "IQ Самара", представитель Ассоциации дрон-рессинга Самарской области, Оксана Зибарева - чемпион России по быстрой управленческой борьбе, вице-президент Федерации управленческой борьбы России по работе с молодежью, Ирина Фиш - главный специалист управления общего образования министерства образования Самарской области, а также представители руководства учебных заведений и руководители направлений проекта.

Победителям и призерам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и призы.

"Реализация проекта "IQ Самара" началась уже летом. Наша команда в молодежном центре "Лесная сказка" провела мастер-классы по игре "Что? Где? Когда?", парламентским дебатам и управленческим поединкам. В сентябре впервые состоялись межмуниципальные соревнования в крупных городах Самарской области, таких как Сызрань, Тольятти, Отрадный, Новокуйбышевск и Самара. В играх в этих городах участвовали команды, представляющие "Движение Первых" Самарской области и его местные отделения. Огромную поддержку проекту оказал Центр для одаренных детей Самарской области. В рамках смен "Вега" были проведены мастер-классы по игре "Что? Где? Когда?", парламентским дебатам, управленческим поединкам, а также по управлению и программированию БПЛА. Наши эксперты посетили колледжи и вузы Самарской области, побывав в учебных заведениях Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.

За эту осень в мастер-классах и соревнованиях участвовало более 3500 школьников и студентов. В проведении всех мероприятий было задействовано около 60 экспертов федерального и регионального уровня. С нетерпением ждем следующего весеннего сезона, который станет отборочным для региона на окружную интеллектуальную олимпиаду "IQ ПФО", - поделился планами руководитель проекта "IQ Самара" Илья Анисимов.

Также в этот день, 27 ноября, в КРЦ "Звезда" состоялись областные финалы игры "Что? Где? Когда?" для школьников и студентов. Ведущим турнира стал известный знаток Александр Друзь - первый магистр игры "Что? Где? Когда?", обладатель приза "Бриллиантовая сова", шестикратный обладатель приза "Хрустальная сова", трехкратный победитель чемпионата мира МАК ЧГК, трехкратный чемпион телевизионного "Брейн-ринга", многократный победитель телевизионной "Своей игры", других международных и российских соревнований, автор познавательных книг.

Из всех команд, сыгравших в полуфинале интеллектуальной олимпиады, только 16 школьных и 16 студенческих команд, представляющие свои учебные заведения, получили возможность соревноваться за звание победителя. В финале решающую роль в формировании рейтинга турнирной таблицы сыграли не только количество правильных ответов, но и коэффициент сложности вопроса.

По итогу места среди школьников распределились следующим образом:

1 место - команда "Сигнумы", Самарский региональный центр для одаренных детей,

2 место - команда "Ломоносовцы в деле", МБОУ Школа № 6 Самары,

3 место - команда "СМАЛ вечен", Самарский международный аэрокосмический лицей.

Призовые места студенческой лиги:

1 место - команда "Королевские особи", Самарский университет,

2 место - команда "Коши для души", Самарский университет,

3 место - команда "Государевы люди", Самарский университет.

18-21 ноября прошли областные соревнования по направлению "парламентские дебаты" в рамках осеннего сезона проекта "IQ Самара". Помощь в проведении и предоставлении площадки оказал ГАУ ДПО СО "Институт развития образования". В школьной лиге соревнования проходили по формату Карла Поппера. Студенты боролись по привычному формату парламентских дебатов. Совместно с экспертами были проведены соревнования для школьников 8-9 классов (42 человека) и 9-10 классов (48 человек). Также на дебаты собрались студенты в количестве 56 человек. Основная задача - убедить другие команды в правоте выбранной по жребию позиции.

По итогам финальной игры места распределились следующим образом.

Школьная лига:

1 место - Лицей №57 Тольятти (8-9 классы) и гимназия №1 Самара (10-11 классы),

2 место - Школа №120 Самары и школа №10 Чапаевска (8-9 классы), школа №10 Чапаевска и ГБОУ СОШ пгт Волжский (10-11 классы),

3 место - Школа №4 Сызрани и школа №6 Отрадного (8-9 классы), школа №91 Самары и лицей "Технический" Самары (10-11 классы).

Студенческая лига:

1 место - Команда СамГМУ (Анастасия Никонова и Александр Александров),

2 место - Команда СГЭУ ФСППО (Арстан Терекбаев и Виктория Стифорова),

3 место - Команда Самарского университета (Александра Клокова и Роман Цибизов).

11-14 ноября на базе молодежного центра прошли соревнования по управленческой борьбе среди студентов Самарской области. Четыре дня соревнований и порядка 170 поединков, отыгранных участниками. В управленческих поединках встретились более 48 школьников и 40 студентов области. Их судили ведущие менеджеры крупных компаний и руководители предприятий региона - всего около 15 человек. Участником было нужно разрешить конфликтную ситуацию за ограниченное количество времени через диалог друг с другом.

В результате места распределились следующим образом.

Школьная лига (учащиеся 14-18 лет):

1 место - Тимофей Окунь, гимназия №11,

2 место - Леонид Гильманов, лицей "Технический",

3 место - Минтимер Сингатуллин, школа №68.

Студенческая лига:

1 место - Виктория Стифорова, СГЭУ,

2 место - Мая Прокофьева, СГИК,

3 место - Ольга Сандрюхина, ПривГУПС.

17 ноября на базе Поволжского государственного колледжа прошли финальные соревнования по пилотированию и программированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среди студентов Самарской области.

В программировании дронов команда из двух человек в течение отведенного времени должна была сконструировать, запрограммировать, провести отладку и непосредственно полет БПЛА.

В тройку лидеров вошли:

1 место - Людмила Забродина и Павел Байнишов, ПГК,

2 место - Илья Бекасов и Данила Герасимов, СТАПМ им. Д.И.Козлова,

3 место - Алексей Журавлев и Андрей Нефедов, ПГУТИ.

По управлению беспилотными летательными аппаратами FPV пилоты должны были пролететь на дроне по сложной траектории сквозь препятствия, расположенные в ограниченном пространстве. Трассу подготовила Федерация гонок дронов Самарской области.

Призовые места заняли:

1 место - Даниил Сумальчиков, ПГК,

2 место - Максим Епифанов, ПГК,

3 место - Александр Пляшешников, ПГК.

15 ноября в Тольятти прошли региональные соревнования по программированию и пилотированию БПЛА осеннего сезона IQ Самара среди учащихся 14-18 лет. Ребята со всей области соревновались в гонках на симуляторе и в автономном программировании дронов. Оценивали выступления опытные судьи Е.Н.Кусеров, А.В.Сусорев, В.В.Политов от Федерации гонок дронов Самарской области.

Пилотирование дронов:

1 место - Константин Топоров (42,18 сек), МБОУ ДО "Дворец детского и юношеского творчества" (Тольятти),

2 место - Александр Бородкин (68,01 сек), МБОУ ДО "Дворец детского и юношеского творчества" (Тольятти),

3 место - Трофим Липатов (70,13 сек), МБОУ ДО "Дворец детского и юношеского творчества" (Тольятти).

Программирование дронов:

1 место - Максим Безделин и Алексей Громов, МБОУ ДО "Дворец детского и юношеского творчества" (Тольятти),

2 место - Глеб Горковенко и Даниил Синдяев, СП "ЦВР" ГБОУ СОШ "Центр образования" (пос. Варламово),

3 место - Никита Юртов и Иван Шаблинский, МБУ "Лицей №19" (Тольятти).