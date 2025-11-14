16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские исследователи придумали, как в эпоху искусственного интеллекта отличать в Интернете ботов от людей Чапаевский химико-технологический техникум вошел в топ-100 самых активных лекториев Российского общества "Знание" Самарская область вошла в ТОП-10 лучших регионов России по итогам проведения ГИА 2025 года НОВИКОМ и ВРО СоюзМаш объединили усилия для подготовки инженерных кадров Воронежской области Названы победители областного конкурса "Молодой ученый"

Образование Общество

Самарские исследователи придумали, как в эпоху искусственного интеллекта отличать в Интернете ботов от людей

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Преподаватели и аспиранты Самарского университета им. Королева первыми в мире (по данным Google Scholar) провели экспериментальное исследование, посвященное проблемам возраста информации, которой оперируют популярные системы искусственного интеллекта (ИИ) - так называемые большие языковые модели (БЯМ). Эти системы ИИ традиционно используются для разнообразных операций с текстами, таких как написание, литературная обработка, исправление ошибок, перевод и так далее.

Фото: Олеся Орина

В ходе экспериментов исследователи определили, с помощью какого типа вопросов можно практически точно понять, с кем именно вы общаетесь в Интернете - с человеком или искусственным интеллектом. Это может помочь усовершенствовать классический тест Тьюринга, уже не справляющийся с современными системами ИИ. Результаты исследования опубликованы в авторитетном российском научном журнале "Искусственный интеллект и принятие решений".

"Наша работа, по данным Google Scholar, является первой, причем это доклад на конференции, который прошел рецензирование, в отличие от препринтов конкурентов, которые и опубликованы позже. Работы также легко отличить по используемой терминологии. Дело в том, что традиционные БЯМ, к сожалению, не оснащены системами дообучения по большинству тем и областей человеческих знаний, поэтому со временем информация, которой владеют эти языковые модели, устаревает, ответы их чат-ботов становятся неточными и теряют актуальность в свете новых событий, новостей, появления новых технологий и так далее", - рассказал Андрей Сухов, доктор технических наук, профессор кафедры программных систем Самарского университета им. Королёва.

Как отметил ученый, проблема верификации ответов, получаемых от чат-ботов БЯМ, остается сейчас по-прежнему достаточно острой. Пока что невозможно уверенно утверждать, является ли полученный от чат-бота ответ точным и основанным на реальных фактах, или же чат-бот использовал непроверенные факты и домыслы, размещенные в глобальной сети. Однако в ходе изучения проблем возраста информации самарские исследователи выявили закономерность, с помощью которой в Интернете легко можно выводить на чистую воду ботов, маскирующихся под человека.

Согласно результатам исследования, чтобы определить время обучения модели и возраст информации, на которой она обучалась, необходимо просто составить и задать список вопросов, которые предполагают простой численный ответ, имеющий различные числовые значения в разные периоды времени. При этом нужно, чтобы ответы на эти вопросы можно было легко проверить с помощью поисковых систем в Интернете. В качестве такого контрольного запроса можно, например, спросить чат-бота о численности населения или о количестве браков и разводов за определенные периоды времени в какой-нибудь стране, где подобная статистика общедоступна на сайтах соответствующих ведомств. Как только чат-бот сменит формат ответов и начнет выдавать отрывки статистических данных со ссылками на сайты, можно будет понять, когда модель этого чат-бота проходила обучение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30