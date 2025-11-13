Чапаевский химико-технологический техникум вошел в топ-100 самых активных лекториев Российского общества "Знание"

На площадке Чапаевский химико-технологический техникум прошла просветительская лекция Российского общества "Знание". Учебное заведение вошло в топ-100 самых активных лекториев и получило возможность пригласить ведущих лекторов Общества "Знание". Перед студентами и преподавателями выступил кандидат философских наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета Евгений Копаев.

Темой лекции в рамках данного проекта стало "Межнациональное единство народов России — залог суверенитета и процветания государства".

"Наша страна сложна и многосоставна, однако многообразие народов России, а главное их единство подчеркивает ее уникальность. На территории Российской Федерации проживает свыше 190 народностей. Чего стоит один только Дагестан, который населяет около 40 народов. Или Поволжье, где столетиями проживают, развиваются, сплетаются между собой чуваши, татары, марийцы, мордва и другие народы", — отметил Евгений Копаев.

Лектор пояснил, что при таком многообразии, а, соответственно, множестве отличий и "своеобразия", есть несколько объединяющих факторов.

Во-первых, опыт исторического действия. На протяжении долгой истории перед страной вставали трудности различной сложности и масштаба, которые преодолевались совместными действиями, начиная со смуты и до сегодняшнего дня, когда страна решает задачи, поставленные президентом в рамках специальной военной операции.

Во-вторых, постепенное вхождение в состав Российского государства многочисленных народов подразумевало обретения ими равных прав и достойного положения. Взаимоуважение и учет культурных особенностей были всегда характерны для нашей страны.

В-третьих, несмотря на различие культур, верований и обычаев, есть нечто общее, что дает всем народом России единое основание — это традиционные духовно-нравственные ценности, говоря иначе идеалы и представления о должном. У всех народов страны присутствует единое понимание того, что такое справедливость и милосердие, какой должна быть семья, каково значение достижений наших предков и что значит любовь к Отечеству.

"Россия — не просто страна, но государство-цивилизация по праву, занимающая одно из наиболее заметных мест на мировой арене. Наше будущее как активного и самостоятельного субъекта в постепенно складывающемся многополярном мире, благополучие, успех и процветание будут зависеть от того, насколько мы будем суверенны и крепки, как единый российский народ. Молодые люди в нашей стране энергичный, умны и прогрессивны, они стремятся к деятельности и познанию, что, безусловно, вселяет уверенности за наше будущее. Важно, чтобы ребята понимали — успех нашей Родины заключается в нашем единстве и целостности", — подчеркнул лектор.

Директор Чапаевского химико-технологического техникума Елена Первухина подчеркнула, что в образовательном учреждении всегда уделялось большое внимание просветительской деятельности.

"Мы с большим удовольствием стали частью семьи Российского общества "Знание". Сегодня его можно назвать главной просветительской организацией страны, которая предлагает новые, удобные форматы взаимодействия с аудиторией и интересные темы. Остаться в стороне такого масштабного проекта мы не могли. Один из наших педагогов — Дарья Дмитриевна Бацун — лектор Общества "Знание", она проводит лекции в нашем техникуме для студентов и не только. Мы активно участвуем во многих просветительских проектах: просветительском марафоне Знание.Первые, Знание.Игра, Знание.Кино, Знание.Герои, в "Чтецких программах", принимали участие в конкурсе Знание.Премия. Именно такой подход позволяет вовлечь максимальное число студентов, заинтересовать их и мотивировать на новые свершения и открытия. Мероприятия всегда пользуются большой популярностью среди учащихся благодаря разнообразию форм, подходов и тематики: говорим о прорывах российских ученых, о семье, о патриотизме, о Родине, о спорте и здоровом образе жизни, о современных технологиях и исторических событиях, каждый может найти для себя что-то новое и интересное", — поделилась руководитель.

Она отметила, что проект позволяет расширять границы, говорить с ребятами о том, что выходит за пределы образовательной программы, позволяя раскрывать таланты, мотивировать и заряжать на новые идеи. Общество объединяет десятки тысяч профессионалов из различных областей, готовых делиться своими знаниями, что способствует повышению интеллектуального потенциала страны, развитию гражданского общества и сохранению исторической правды — это именно то, что необходимо современной молодежи.

Напомним, летом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев был избран членами Самарского регионального отделения Российского общества "Знание" председателем наблюдательного совета Общества "Знание" в Самаре.

В центре внимания регионального подразделения Общества: просветительская деятельность и взаимодействие со школьниками, их родителями, молодежью, участниками СВО и их семьями. В числе приоритетных направлений деятельности — масштабирование интеллектуальных проектов, а также расширение состава лекторов.

"Ребята стали гораздо инициативнее, они учатся думать, анализировать, у них появляются новые смыслы. Знание в широком смысле слова- самый главный человеческий капитал, то, что нельзя потерять, то, на что не влияет инфляция… Предоставляя сегодня молодому поколению доступ к знаниям, мы даем им уникальную возможность выбора собственного профессионального и личностного пути", — подчеркнула Елена Первухина.

Напомним, рейтинг Лекториев был сформирован на основе критериев, учитывающих количество проведенных мероприятий, охват аудитории и уровень удовлетворенности слушателей. При формировании рейтинга лучших учитывались несколько ключевых параметров: количество проведенных мероприятий должно было составлять не менее 4, а количество слушателей — превышать 250. Также на оценку повлияло то, насколько лекции понравились самой аудитории.

Благодаря проекту по всей России Общество "Знание" развивает сеть просветительских площадок на базе образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, которые систематически проводят мероприятия.