Образование Общество

Самарская область вошла в число активных участников Первого Всероссийского агродиктанта

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жители 63-его региона присоединились к первому тестированию знаний об АПК. Масштабная просветительская акция, организованная проектом "Российское село" партии "Единая Россия" Россельхозбанком, объединила сотни тысяч россиян, чтобы подчеркнуть роль АПК в обеспечении продовольственной безопасности страны

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

С 8 по 12 октября в Самарской области для написания агродиктанта были открыты десятки специальных площадок. Акцию поддержали школы и сельскохозяйственные техникумы, а также региональные отделения "Единой России" и Россельхозбанка. Одной из самых необычных точек проведения в регионе стала площадка одного из ведущих агрохолдингов, где к тестированию присоединились не только студенты-аграрии, но и практикующие специалисты.

"Агродиктант показал растущий интерес самарской молодежи к аграрной сфере. Для нас это возможность на раннем этапе выявить ребят, которые интересуются сельским хозяйством, и в будущем помочь им с профессиональной навигацией. Ведь именно они — будущий кадровый резерв нашего агропрома", — отметили в региональном отделении партии "Единая Россия".

В Самарской области свою аграрную грамотность проверили несколько тысяч человек. Среди участников были как жители сельских территорий, для которых многие вопросы были близки к повседневной жизни, так и горожане, открывшие для себя новые факты о том, как устроен агропромышленный комплекс.

Особенно активно проявили себя школьники и студенты, что соответствует общероссийскому тренду: почти половина всех участников диктанта по стране — молодежь до 18 лет. Тестовые задания для разных возрастных групп охватывали все ключевые направления АПК: от основ растениеводства и животноводства до современных агротехнологий и вопросов продбезопасности.

Успех первого агродиктанта подтвердил востребованность таких просветительских инициатив. Проект не только проверил знания, но и стал стимулом для многих участников глубже интересоваться сельским хозяйством. В 2026 году акция продолжится, и Самарская область уже готовится к участию в ней с расширенным числом площадок и вовлечением еще большего количества жителей региона.

