Обучение строителей в Самаре назвали "оторванным от реальности"

В Самаре некоторые компании-застройщики считают недостаточно квалифицированной подготовку специалистов отрасли в местное профильном вузе. Мнение было озвучено на заседании профильной комиссии региональной общественной палаты (ОП) в четверг, 23 октября, при обсуждении вопроса о дефиците кадров.

"В рабочих процессахесть нехватка ресурсов, но это более-менее решаемый вопрос. Проблема в качестве обучения специалистов в строительном институте. Оно оторвано от реальности. Программа построена на старых правилах и нормативах, а они давно изменились. То есть образование отстает от жизни", — высказался директор ООО СЗ "Шард" (возводит дома в микрорайоне Волгарь) Андрей Кривоносенко.

Члены ОП приняли решение направить обращение ректора вуза, чтобы обсудить варианы решения проблемы совместно с застройщиками.