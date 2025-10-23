16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре стартовал региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия — ИТ" Обучение строителей в Самаре назвали "оторванным от реальности" Профильная смена Тольяттиазота в ОЦ "ВЕГА" обеспечит преимущества при поступлении в вуз Школы и педагоги Самарской области поборются за победу в конкурсах библиотечных практик Общества "Знание" Школьники Самары будут изучать цифровые технологии

Образование Общество

Обучение строителей в Самаре назвали "оторванным от реальности"

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре некоторые компании-застройщики считают недостаточно квалифицированной подготовку специалистов отрасли в местное профильном вузе. Мнение было озвучено на заседании профильной комиссии региональной общественной палаты (ОП) в четверг, 23 октября, при обсуждении вопроса о дефиците кадров.

"В рабочих процессахесть нехватка ресурсов, но это более-менее решаемый вопрос. Проблема в качестве обучения специалистов в строительном институте. Оно оторвано от реальности. Программа построена на старых правилах и нормативах, а они давно изменились. То есть образование отстает от жизни", — высказался  директор ООО СЗ "Шард" (возводит дома в микрорайоне Волгарь) Андрей Кривоносенко.

Члены ОП приняли решение направить обращение ректора вуза, чтобы обсудить варианы решения проблемы совместно с застройщиками.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2