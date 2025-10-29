Учебные заведения Самарской области присоединились к конкурсу команд вузов Общества "Знание"

Всероссийский конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности собрал 866 заявок от 408 учебных заведений из 82 регионов России. Проект реализуется Обществом "Знание" совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Росмолодежи.

От Самарской области поступило 18 заявок от 8 вузов и филиалов: от Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, от Поволжского государственного университета сервиса, от Приволжского государственного университета путей сообщения, от Самарского государственного технического университета, от Тольяттинского государственного университета, от Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, от Самарского государственного медицинского университета и от филиала Самарского государственного технического университета в г. Сызрани.

Для конкурсантов было доступно шесть основных номинаций. В топ-3 самых популярных из них по количеству заявок вошли "Патриотическое воспитание и единство народов России" (236), "Медиа и творчество" (195) и "Спорт и туризм" (170). После них следуют номинации "Добровольчество и экология" (137), "Профориентационная работа и работа с выпускниками" (84) и "Молодые семьи и социальная сфера" (44). Победителей специальных номинаций "Просветительская деятельность" для заявок с наивысшим баллом по одноименному критерию и "Самая молодежная команда мечты" для команд с лучшей корпоративной культурой — отберут из числа общего количества заявок.

"Мы завершили прием заявок на конкурс и уже сегодня можем говорить о том, что интерес к развитию молодежной политики и воспитательной деятельности в университетах оказался по-настоящему высоким, он превзошел наши ожидания. Мы видим у конкурсантов желание не просто побеждать, но и стремление внедрять новые подходы, делиться лучшими практиками. Желаю всем командам успеха в следующих этапах и надеюсь, что полученные опыт и знания найдут отражение в дальнейших проектах участников", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

На следующем этапе участников ждет валидация заявок на соответствие положению конкурса. После нее эксперты оценят практики и форматы работы команд по ключевым критериям, среди них грантовая поддержка, использование средств, организация мероприятий и повышение квалификации. Экспертный совет также рассмотрит конкурсные заявки на отражение качества партнерских связей, уровня инфраструктуры, информационной активности, достижений, корпоративной культуры и просветительской деятельности вуза. На ее основании и будет сформирован шорт-лист финалистов, которым предстоит очная защита проектов в вузах.

Финальные испытания и подведение итогов состоятся в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованном Министерством науки и высшего образования РФ. Конкурс для проректоров вузов направлен на создание условий для организации и проведения мероприятий по просветительской деятельности в рамках молодежной политики и воспитательной деятельности, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, а также на повышение качества просветительской деятельности образовательных организаций высшего образования России. Он реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".