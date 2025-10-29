16+
ВТБ Мои Инвестиции: пространство для снижения ключевой ставки сохраняется

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ключевая ставка в России к концу 2025 года может составить 16-16,5%. Такой прогноз на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет! Казань" озвучил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Корнилов.

Корнилов напомнил, что в начале 2025 года ключевая ставка в России составляла 21%. В течение года она постепенно снижалась. На совете директоров Банка России 24 октября было принято решение уменьшить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — с 17% до 16,5%. По мнению Корнилова, на следующем заседании, которое запланировано на 19 декабря, регулятор вновь может уменьшить показатель.

"Пространство для некоторого снижения ключевой ставки в этом году еще сохраняется", — считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции".

По словам Алексея Корнилова, ключевая ставка может продолжить снижение и в 2026 году.

"Мы полагаем, что сейчас мы находимся в ранних этапах цикла снижения ключевой ставки. Жить и инвестировать в эпоху снижения ключевой ставки — это очень хорошо для инвесторов, поскольку стоимость активов в это время, как правило, растет", — сказал Корнилов.

Казань в 2025 году впервые стала местом проведения инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Мероприятие также состоялось 24 сентября в Санкт-Петербурге и 7 октября в Екатеринбурге. После Казани мероприятие 13 ноября примет Краснодар.

